В Липецке 12-летний мальчик облился бензином и загорелся

Подростка доставили в ожоговое отделение детской областной больницы.

Вчера вечером в областную детскую больницу с улицы Папина доставили 12-летнего мальчика с ожогами: по его словам, он переливал бензин в какую-то емкость, облился им и каким-то образом загорелся.— Состояние пациента не вызывает опасений за его жизнь и здоровье. Он получил ожоги подмышки и живота второй степени. Всего пострадали 7% его кожных покровов. Он находится на лечении в обычной палате, а не в реанимации, — сообщили GOROD48 в клинике.