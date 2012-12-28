Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Происшествия
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21 минуту назад
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В Липецке 12-летний мальчик облился бензином и загорелся
Подростка доставили в ожоговое отделение детской областной больницы.
— Состояние пациента не вызывает опасений за его жизнь и здоровье. Он получил ожоги подмышки и живота второй степени. Всего пострадали 7% его кожных покровов. Он находится на лечении в обычной палате, а не в реанимации, — сообщили GOROD48 в клинике.
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