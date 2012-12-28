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Происшествия
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37 минут назад
На улице Катукова сбили 54-летнюю женщину
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Под колеса автомобиля «ВАЗ-2107» попала 54-летняя женщина, она госпитализирована.
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