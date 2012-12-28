На улице Катукова сбили 54-летнюю женщину

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Сегодня вечером на улице Катукова в Липецке сбили женщину-пешехода.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Под колеса автомобиля «ВАЗ-2107» попала 54-летняя женщина, она госпитализирована.