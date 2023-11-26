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Боксёры из Липецка и Ельца задали жару в международном турнире

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#Бокс #Алексей Заев
Боксёры из Липецка и Ельца задали жару в международном турнире

На пьедестал в Абхазии поднялись 10 наших земляков.

Юные боксёры из Липецка завоевали медали всех достоинств в Пицунде на XXIX международном турнире среди юношей, посвященном памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб, основателя одной из первых детских секций в своём городе.

Медаль высшей пробы после двух победных боёв среди юношей 2013-14 г.р. в весовой категории до 29 кг завоевал воспитанник СШОР №9 Антон Молюков.

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Антон Молюков

Ещё два липчанина привезли домой по «бронзе» - Артём Знаменщиков и Влад Салацинский (оба 2007-08 г.р.).

Россыпь наград завоевали боксёры Ельца: Егор Лупарёв, Михаил Сергеев, Максим Панфилов (все 2014-14 г.р), Захар Шубин, Арсений Молгачёв (2011-21 г.р.) стали победителями в своих весовых категориях, Артём Ахромеев (2013-14 г.р.) и Константин Яковлев (2005-06 г.р.) заняли 2-е места.

Наши земляки провели по 2-3 боя, продемонстрировали неплохую технику и вселили надежду в свои большие перспективы. Для многих это были первые в жизни соревнования за пределами России.

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Команда боксёров Липецкой области

Подготовили медалистов гуру липецкого тренерского цеха Алексей Заев, Александр и Юрий Ивановы, ельчане Андрей Алексеев и Валерий Измалков.

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#Бокс #Алексей Заев

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