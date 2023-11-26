Грабитель пытался унести деньги и шоколадки

Выяснилось, что на дело он пошёл не в первый раз.

41-летний липчанин задержан полицией при попытке ограбления торгового павильона.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, ранним утром 18 ноября мужчина проник в помещение круглосуточного торгового павильона в Правобережном округе. Для этого он разбил окно и выломал дверь. Применив насилие в отношении 60-летнего продавца-кассира, он похитил продукты питания и денежные средств из кассы. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 7600 рублей.



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Злодей доверху набил сумку шоколадками



Злоумышленника задержали на месте. Позже полиция установила его причастность к другим преступлениям, совершённым по похожей схеме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж», предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.







Фото УМВД РФ по Липецкой области

