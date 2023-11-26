Происшествия

сегодня, 09:41

Грабитель пытался унести деньги и шоколадки

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#Грабёж #УМВД
Грабитель пытался унести деньги и шоколадки

Выяснилось, что на дело он пошёл не в первый раз.

41-летний липчанин задержан полицией при попытке ограбления торгового павильона.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, ранним утром 18 ноября мужчина проник в помещение круглосуточного торгового павильона в Правобережном округе. Для этого он разбил окно и выломал дверь. Применив насилие в отношении 60-летнего продавца-кассира, он похитил продукты питания и денежные средств из кассы. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 7600 рублей.

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Толстая пачка мелких денег - выручка налётчика

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Злодей доверху набил сумку шоколадками

Злоумышленника задержали на месте. Позже полиция установила его причастность к другим преступлениям, совершённым по похожей схеме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж», предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.

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Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#Грабёж #УМВД

Комментарии (4)

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Закон един для всех

7 минут назад
Ну, для всех-чей уровень ниже прожиточного минимума.
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241

33 минуты назад
любить так царицу воровать так миллиард! за гроши сядет года на 4 словно за убийство или кражу миллиарда 960 000 000 миллионов украл чиновник в Красноярском Крае при проектирование метро ему дали 4 года но после 4 лет он выйдет и будет куралесить на эти деньги в чем-то и не справедливость украл шоколадки и получит срок как за кражу миллиарда
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не-а чё

56 минут назад
Надо ещё продавца привлечь,за то,что пиво в ларьке.
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да уж

58 минут назад
За ленточкой таких ждут.
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
66
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

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