Рыжий «десантник» будет выступать в МХК «Липецк» под счастливым 13-м номером

Тренер Александр Храмцов пригласил в Липецк хорошо знакомого ему игрока, который чуть было не дебютировал в ВХЛ.

Молодёжный хоккейный «Липецк» укрепил состав защитником, которого по меркам лиги можно отнести считать опытным.

Иван Соколов (03.03.2003, 185 см, 75 кг) родился в Тутаеве Ярославской области, тренировался в спортивной школе ярославского «Локомотива», затем перебрался в Новомосковск - в Академию имени 2-кратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова. В составе новомосковского «АКМ-Юниора» в сезоне-2021/22 дебютировал в НМХЛ – 37 игр, 7 очков (1+6). В том же сезоне принял участие в 3-х встречах за основную команду «Академии Михайлова» в Молодёжной хоккейной лиге, результативными действиями не отметился.

Прошлый чемпионат-2022/23 провёл уже в «Рязани-ВДВ» - 50 игр, 16 (3+13) очков с учётом плей-офф. Его суммарная статистика за две сезона в Национальной Молодёжной хоккейной лиге – 87 игр, 23 очка (4+19), 60 минут штрафа при показателе полезности – «+31».



Соколов - сугубо оборонительный игрок, забивает редко. На фото его гол в прошлом сезоне в в Рязани в ворота питерского "Динамо-Юниора"



Минувшим летом рязанцы дважды (!) заключали контракты с Соколовым, причём двусторонние т.е. предполагалось, что Иван сможет помогать и основной рязанской команде в Высшей лиге. Но соглашения были разорваны из-за травм хоккеиста. Поэтому в текущем сезоне он не провёл ни одной игры. Зато возможности хоккеиста хорошо знакомы главному тренеру липчан Александру Храмцову, который в прошлом чемпионате тренировал именно рязанских «десантников». В нашей команде Соколов выбрал 13-й номер.



"Рязань-ВДВ" прошлого сезона. На тренерском мостике Храмцов, Соколов - №75



Сейчас Соколов вроде бы восстановился и рвётся в бой в ближайших домашних матчах «Липецка» 29 и 30 ноября с действующим чемпионом «Тамбовом». Этими встречами подопечные Александра Храмцова завершат первый круг регулярного чемпионата. Пока «Липецк» идёт на 7-м место т.е. выполняет задачу попасть в первую «восьмёрку» и выйти в плей-офф.



Фото vk.com/mhcryazanvdv

