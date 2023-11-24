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11 минут назад

Липецкая вечЁрка: упала с третьего этажа и замерзла, дом без тепла и погибший лебедь

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#вечЁрка #переохлаждение #отопление #дикие животные
Липецкая вечЁрка: упала с третьего этажа и замерзла, дом без тепла и погибший лебедь

Сегодня, 24 ноября, стало известно о том, что из многоэтажки выпала 29-летняя липчанка, но отвезли ее не в травматологическое отделение, а в ожоговый центр, жители дома на Юных Натуралистов до сих пор мучаются без тепла, и погиб лебедь, оставшийся на зимовку.

Молодая женщина накануне выпала с третьего этажа и  приземлилась на козырек подъезда. На это происшествие никого сразу не обратил внимание, 29-летняя липчанка 40 минут пролежала в снегу и замерзла. В конце концов ее госпитализировали в ожоговый центр. Врачи обморожений у пациентки не обнаружили, только перелом.

Там же сейчас лечится и вчерашний герой дня, который схватился за контактный провод на железной дороге в Ельце. У него куда более серьезные травмы: ожоги 52% тела, сверхтяжёлая высоковольтная электротравма, открытый перелом голени и рана на голове. Мужчина — на ИВЛ в реанимации.

Выяснилось, что он ростовчанин. Ушел из дома, не сообщив родным, и путешествовал по стране на поездах. Родственники его долго искали.

— Вот и закончилось путешествие, — резюмировал Мимоходом.

Отопительный сезон начался в Липецке больше месяца назад, а жильцы дома № 15 по улице Юных Натуралистов до сих пор замерзают — в 14-ти квартирах по одному стояку неполадки с отоплением. Липчане обратились уже во все возможные инстанции, желаемого результата так и не добились.

— В наше время только письмо в аппарат президента помогут расшевелить этот клубок змеиный, — предложил способ решения проблемы Гость.

— Гость, назад пришлют через администрацию области, это уже народ проходил, — ответил ему другой Гость.

— Дожили, в 21 веке платим за ОДН и холодный воздух в квартире, жильцов обдирают, себе карманы набивают, некуда пожаловаться, замкнутый круг, все структуры не хотят работать — это точно клубок змеиный, — добавил лтз.

В селе Чернава Измалковского района погиб лебедь, который остался там на зимовку. Выяснилось, что его загрыз какой-то зверь.



Два дня назад GOROD48 рассказывал о том, что в регионе все чаще лебеди стали оставаться на зиму.

Еще одного лебедя, зимующего в деревне Никольское Тербунского района, спас от гибели местный житель Николай Носов. Пруд, в котором обитала птица, начал затягиваться льдом, а Николай выловил лебедя и взял его к себе до весны.



Фото: vk.com/uprlesxoz48

А в Грязях  вытащили из водопроводного колодца собаку породы хаски. Теперь ищут ее владельца или неравнодушного человека, готового взять псину к себе.



Рано радовались зиме. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке потеплеет до +2. И в воскресенье будет примерно такая же погода. Она очень много хлопот доставила коммунальщикам. Начальник городского управления благоустройства Дмитрий Пушилин рассказал о том, как будут бороться с «кашей» на дорогах.


Обратите внимание, с понедельника на две недели школа № 60 уходит на дистанционное обучение. 11 учеников школы заболели пневмонией.
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#вечЁрка #переохлаждение #отопление #дикие животные

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