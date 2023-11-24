Липецкая вечЁрка: упала с третьего этажа и замерзла, дом без тепла и погибший лебедь

Сегодня, 24 ноября, стало известно о том, что из многоэтажки выпала 29-летняя липчанка, но отвезли ее не в травматологическое отделение, а в ожоговый центр, жители дома на Юных Натуралистов до сих пор мучаются без тепла, и погиб лебедь, оставшийся на зимовку.