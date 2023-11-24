В Грязях хаски упала в водопроводный колодец

Вытащили собаку сотрудники местного водоканала, обрадованный пёс бросился лизать своих спасителей.

В Грязях на улице Воровского в открытый водопроводный коллектор провалилась собака породы хаски. Жители улицы сообщили в местный водоканал о происшествии, и собаку из колодца вскоре вызволили.«Пёс полез обнимать и лизать своего спасителя. Может кто ищет его?» - сообщила в соцсетях жительница Грязей Татьяна Малахова, добавив, что собака хромает на заднюю лапу.По словам комментаторов, пёс бегает по Грязям уже пару недель.