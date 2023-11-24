Происшествия

сегодня, 13:12

В Грязях хаски упала в водопроводный колодец

8 841
#собака #колодец
1
В Грязях хаски упала в водопроводный колодец

Вытащили собаку сотрудники местного водоканала, обрадованный пёс бросился лизать своих спасителей.

В Грязях на улице Воровского в открытый водопроводный коллектор провалилась собака породы хаски. Жители улицы сообщили в местный водоканал о происшествии, и собаку из колодца вскоре вызволили.

«Пёс полез обнимать и лизать своего спасителя. Может кто ищет его?» - сообщила в соцсетях жительница Грязей Татьяна Малахова, добавив, что собака хромает на заднюю лапу.

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По словам комментаторов, пёс бегает по Грязям уже пару недель.

Фото  Татьяны Малаховой
8 841
#собака #колодец
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Комментарии (8)

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Animal Planet

3 минуты назад
Не плачь, всегда удивляло что в частном доме нельзя найти место для животного,в Грязях много частных домов.
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Лиза

4 минуты назад
Хорошо, что собачулю спасли, ещё бы найти ей заботливых и добрых хозяев. И почему открыт коллектор?!
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65+

14 минут назад
Надо ответственного за этот килектор закрыть в нём дня на три ! Чтобы следили за люками .
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5555

34 минуты назад
Хасок уже начали выбрасывать
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Не плачь

35 минут назад
Animal Planet, поезжай и забери, если нужен. Может, умер хозяин, откуда тебе знать-то.
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valerafromsplus

43 минуты назад
Очень добрая порода собак!
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Animal Planet

сегодня, 13:25
Вот пример,наигрались и выбросили животное,нелюди.
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Вася

сегодня, 13:22
Собаки перестали смотреть под ноги,у них и смартфона нет, почему так?
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