Происшествия
сегодня, 13:12
В Грязях хаски упала в водопроводный колодец
Вытащили собаку сотрудники местного водоканала, обрадованный пёс бросился лизать своих спасителей.
В Грязях на улице Воровского в открытый водопроводный коллектор провалилась собака породы хаски. Жители улицы сообщили в местный водоканал о происшествии, и собаку из колодца вскоре вызволили.
«Пёс полез обнимать и лизать своего спасителя. Может кто ищет его?» - сообщила в соцсетях жительница Грязей Татьяна Малахова, добавив, что собака хромает на заднюю лапу.
По словам комментаторов, пёс бегает по Грязям уже пару недель.
Фото Татьяны Малаховой
«Пёс полез обнимать и лизать своего спасителя. Может кто ищет его?» - сообщила в соцсетях жительница Грязей Татьяна Малахова, добавив, что собака хромает на заднюю лапу.
По словам комментаторов, пёс бегает по Грязям уже пару недель.
Фото Татьяны Малаховой
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