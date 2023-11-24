Происшествия
14 минут назад
Погиб один из оставшихся зимовать в Липецкой области лебедей
Птицу загрыз дикий зверь.
23 ноября в липецкое отделение союза охраны птиц России прислали фото головы погибшего лебедя. Как оказалось, птица осталась зимовать на пруду села Чернава Измалковского района.
— С лебедем история проста, его загрыз какой-то зверь, — сообщили в союзе охраны птиц.
По данным зоологов, в Липецкой области на зимовку осталось довольно много лебедей. Сообщения об этих птицах поступили в липецкий зоопарк из Добровского, Грязинского, Липецкого, Хлевенского и Усманского районов.
В Управление по охране объектов животного мира причиной нехарактерного поведения лебедей называют теплые зимы: в Липецкой области остаются незамерзающие водоемы.
— С лебедем история проста, его загрыз какой-то зверь, — сообщили в союзе охраны птиц.
По данным зоологов, в Липецкой области на зимовку осталось довольно много лебедей. Сообщения об этих птицах поступили в липецкий зоопарк из Добровского, Грязинского, Липецкого, Хлевенского и Усманского районов.
В Управление по охране объектов животного мира причиной нехарактерного поведения лебедей называют теплые зимы: в Липецкой области остаются незамерзающие водоемы.
Animal planet.