Происшествия

14 минут назад

Погиб один из оставшихся зимовать в Липецкой области лебедей

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#лебедь
Погиб один из оставшихся зимовать в Липецкой области лебедей

Птицу загрыз дикий зверь.

23 ноября в липецкое отделение союза охраны птиц России прислали фото головы погибшего лебедя. Как оказалось, птица осталась зимовать на пруду села Чернава Измалковского района.

— С лебедем история проста, его загрыз какой-то зверь, — сообщили в союзе охраны птиц.

По данным зоологов, в Липецкой области на зимовку осталось довольно много лебедей. Сообщения об этих птицах поступили в липецкий зоопарк из Добровского, Грязинского, Липецкого, Хлевенского и Усманского районов.

В Управление по охране объектов животного мира причиной нехарактерного поведения лебедей называют теплые зимы: в Липецкой области остаются незамерзающие водоемы.
1 331
#лебедь

Комментарии (1)

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Animal planet.

5 минут назад
Союз охраны птиц,идите туалеты охраняйте. Лебедя не могли спасти.
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