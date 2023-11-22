Общество

сегодня, 12:15

Хочу здесь жить: в Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей

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#экология #природа
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Люди хотят помочь птицам.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Кореневщино с сообщением: «А белый лебедь на пруду...»:

«На Пушкинском пруду в опасности лебедь. Пруд затягивается льдом. Рядом лес, лисы, да и собак без привязи хватает. Лебедь по какой-то причине улететь не смог. Обращение жителей в разные инстанции не дало результатов», — написала наша читательница.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделом липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, в этом году в Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей. В зоопарк поступило уже несколько таких сообщений из Коренёвщино Добровского района, Гудовки Липецкого района, Яманского лесничества, Хлевенского района, Усмани, Маховище и окрестностей Боринского Липецкого района.

По какой-то причине очень много лебедей остались здесь зимовать.

— Если лебедь на крыле, он будет искать водоём с открытой водой. А вот если у него какие-то проблемы и лебедь не может летать — его нужно подкармливать распаренной пшеницей, кукурузой, горохом — иначе птица может погибнуть, — советует Ольга Кривошеева.

В зоопарке рассказали, что обратившиеся к ним жители области уже звонили в региональное управление по охране объектов животного мира и в МЧС.

Добавим, что в интернете полно запросов на тему: «Почему лебеди не улетают зимой, и надо ли их спасать?». В выдаче на поисковые запросы явление называются «снижением миграционного инстинкта» и связываются с тем, что зимы с каждым годом становятся теплее, и какие-то водоёмы вовсе не замерзают.
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#экология #природа
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Комментарии (5)

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Добрый

9 минут назад
Не только лебеди, распаренного гороха и на них хватит, не пропадут.
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Просто

12 минут назад
Экология здесь плохая,ему мощи не хватает.
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Про них что?

14 минут назад
Не только лебеди, А детишки ЕР.и зимуют, и на лето остаются там мм
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49 минут назад
Их просто либо никуда непускают либо депортировали.
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Не только лебеди

50 минут назад
в Липецкой области в этом году даже коммунисты остались зимовать!!! Променяли Тайланд, о. Бали, Гоа на соседство с электоратом
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