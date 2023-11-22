Хочу здесь жить: в Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей

Люди хотят помочь птицам.

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В редакцию GOROD48 обратились жители села Кореневщино с сообщением: «А белый лебедь на пруду...»:



«На Пушкинском пруду в опасности лебедь. Пруд затягивается льдом. Рядом лес, лисы, да и собак без привязи хватает. Лебедь по какой-то причине улететь не смог. Обращение жителей в разные инстанции не дало результатов», — написала наша читательница.



Как рассказала GOROD48 заведующая отделом липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, в этом году в Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей. В зоопарк поступило уже несколько таких сообщений из Коренёвщино Добровского района, Гудовки Липецкого района, Яманского лесничества, Хлевенского района, Усмани, Маховище и окрестностей Боринского Липецкого района.



По какой-то причине очень много лебедей остались здесь зимовать.



— Если лебедь на крыле, он будет искать водоём с открытой водой. А вот если у него какие-то проблемы и лебедь не может летать — его нужно подкармливать распаренной пшеницей, кукурузой, горохом — иначе птица может погибнуть, — советует Ольга Кривошеева.



В зоопарке рассказали, что обратившиеся к ним жители области уже звонили в региональное управление по охране объектов животного мира и в МЧС.



Добавим, что в интернете полно запросов на тему: «Почему лебеди не улетают зимой, и надо ли их спасать?». В выдаче на поисковые запросы явление называются «снижением миграционного инстинкта» и связываются с тем, что зимы с каждым годом становятся теплее, и какие-то водоёмы вовсе не замерзают.