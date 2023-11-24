29-летняя липчанка выпала с третьего этажа и 40 минут лежала на козырьке

Женщина получила переохлаждение.

23 ноября в областной ожоговый центр доставили 29-летнюю липчанку, которая выпала с третьего этажа на козырёк. Инцидент произошёл около 21:00 в доме №82/2 по улице Космонавтов. Женщину снимали с козырька спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пока пострадавшую заметили очевидцы и вызвали спасателей, на козырьке она пролежала 40 минут и получила переохлаждение — с ним её и госпитализировали в ожоговый центр.



Липчанке также диагностировали перелом. Обморожений у неё нет.