Здоровье

33 минуты назад

29-летняя липчанка выпала с третьего этажа и 40 минут лежала на козырьке

2 878
#переохлаждение
2
29-летняя липчанка выпала с третьего этажа и 40 минут лежала на козырьке

Женщина получила переохлаждение.

23 ноября в областной ожоговый центр доставили 29-летнюю липчанку, которая выпала с третьего этажа на козырёк. Инцидент произошёл около 21:00 в доме №82/2 по улице Космонавтов. Женщину снимали с козырька спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. 

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пока пострадавшую заметили очевидцы и вызвали спасателей, на козырьке она пролежала 40 минут и получила переохлаждение — с ним её и госпитализировали в ожоговый центр.

Липчанке также диагностировали перелом. Обморожений у неё нет.
2 878
#переохлаждение
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

777

5 минут назад
На Космонавтов как всегда то горят, то литают.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
66
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Найденная на улице Терешковой женщина умерла в больнице
#переохлаждение #обморожение
11
Найденная на улице Терешковой женщина умерла в больнице

21.11.2023 11:28

Здоровье
Принимать роды липецких акушерок научит Люся
#робот #медколледж
7
Принимать роды липецких акушерок научит Люся

21.11.2023 10:55

Общество
Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог
#ОРВИ #грипп #коронавирус
5
Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог

21.11.2023 09:32

Здоровье
Липчанка упала на площадке для катка и не смогла встать — её увезли на «скорой»
#скорая помощь #травмпункт
9
Липчанка упала на площадке для катка и не смогла встать — её увезли на «скорой»

20.11.2023 14:11

Здоровье
Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице
#обморожение #переохлаждение
9
Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице

20.11.2023 09:58

Здоровье
Врачи борются за жизнь найденной на улице Терешковой 49-летней липчанки
#обморожение #переохлаждение
27
Врачи борются за жизнь найденной на улице Терешковой 49-летней липчанки

17.11.2023 11:38

Здоровье