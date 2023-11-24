Общество

57 минут назад

Школа в микрорайоне «Елецкий» уходит на дистанционное обучение

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#школа #дистанционное обучение
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Школа в микрорайоне «Елецкий» уходит на дистанционное обучение

Причем сразу на две недели.

Школа №60 с понедельника уходит на дистанционное обучение.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, такое решение приняли, так как в школе зарегистрированы 11 случаев пневмонии.

По готовящемуся сейчас приказу, дистанционное обучение вводится пока на 14 дней — 27 ноября по 10 декабря.

Решение школа принимала с учетом позиции Роспотребнадзора. До этого ученики этой школы уже посидели дома: у них сейчас каникулы.

Сейчас в Липецке на дистанционном обучении полностью находятся 5 школ: №14, 19, 48, 62, 77. Еще в 16 школах дистанционка введена частично – в 34 классах. 
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#школа #дистанционное обучение
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Комментарии (4)

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Мать

2 минуты назад
Все нужно закрывать, у них там дети а у нас нет. У нас тоже пол школы болеют и все молчат.
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Ж

15 минут назад
Да,райончик,хуже,Полетаева
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Пользователь

35 минут назад
35 школу тоже нужно закрывать!!! Директор всё скрывает, чтобы её не трогали!!!
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077

44 минуты назад
Давно пора было не только ее все надо закрыть
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