Общество
57 минут назад
Школа в микрорайоне «Елецкий» уходит на дистанционное обучение
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Причем сразу на две недели.
Школа №60 с понедельника уходит на дистанционное обучение.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, такое решение приняли, так как в школе зарегистрированы 11 случаев пневмонии.
По готовящемуся сейчас приказу, дистанционное обучение вводится пока на 14 дней — 27 ноября по 10 декабря.
Решение школа принимала с учетом позиции Роспотребнадзора. До этого ученики этой школы уже посидели дома: у них сейчас каникулы.
Сейчас в Липецке на дистанционном обучении полностью находятся 5 школ: №14, 19, 48, 62, 77. Еще в 16 школах дистанционка введена частично – в 34 классах.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, такое решение приняли, так как в школе зарегистрированы 11 случаев пневмонии.
По готовящемуся сейчас приказу, дистанционное обучение вводится пока на 14 дней — 27 ноября по 10 декабря.
Решение школа принимала с учетом позиции Роспотребнадзора. До этого ученики этой школы уже посидели дома: у них сейчас каникулы.
Сейчас в Липецке на дистанционном обучении полностью находятся 5 школ: №14, 19, 48, 62, 77. Еще в 16 школах дистанционка введена частично – в 34 классах.
3 413
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