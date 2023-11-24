Школа в микрорайоне «Елецкий» уходит на дистанционное обучение

Причем сразу на две недели.

Школа №60 с понедельника уходит на дистанционное обучение.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, такое решение приняли, так как в школе зарегистрированы 11 случаев пневмонии.



По готовящемуся сейчас приказу, дистанционное обучение вводится пока на 14 дней — 27 ноября по 10 декабря.



Решение школа принимала с учетом позиции Роспотребнадзора. До этого ученики этой школы уже посидели дома: у них сейчас каникулы.



Сейчас в Липецке на дистанционном обучении полностью находятся 5 школ: №14, 19, 48, 62, 77. Еще в 16 школах дистанционка введена частично – в 34 классах.

