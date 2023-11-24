Жильцы 14-этажного дома на улице Юных Натуралистов, говорят, что батареи в их квартирах были горячими всего несколько дней. Они обращались во все возможные инстанции, но желаемого так и продолжают мерзунть.

С начала отопительного сезона по одному из стояков дома № 15 по улице Юных Натуралистов батареи были горячими всего насколько дней. Так как дом 14-этажный, мерзнут жильцы 14-ти квартир.«С начала отопительного сезона по нашему вертикальному стояку практически все время отсутствует отопление. По факту, тепло в квартире было всего несколько дней, меньше недели в совокупности», — пожаловалась GOROD48 жительница одной из замерзающих квартир Алла.Алла даже составила график наличия тепла в квартире.Причем она не сидела, сложа руки. Алла обратилась во все мыслимые инстанции: УК «Вариант», ЕДС, ГЖИ, к мэру Евгении Уваркиной, депутату горсовета Екатерине Пинаевой, депутату облсовета Анатолию Емельянову, в департамент ЖКХ, в «Квадру», Роспотребнадзор, была на личном приеме, организованном партией «Единая Россия».«УК молчит, не дает никаких комментариев, «Квадра» отвечает, что подает отопление в полном объеме. ГЖИ наконец-то вынесла предостережение УК «Вариант» об устранении наших проблем и через неделю (!), если УК ничего не предпримет, можно будет подать еще одну жалобу в ГЖИ, и тогда они соберут комиссию, и смогут приехать в квартиры, для замеров воздуха в помещении. Но у нас уже сейчас 16-17 градусов!», — рассказывает о своих мытарствах Алла.Плату за отопление Алле начислили без скидок: 3 500 рублей за трехкомнатную квартиру. Чтобы не замерзнуть, ей приходится пользоваться электрообогревателями — счет за электричество вырос в три раза от обычного.«ООО УК „Вариант“ обследованы параметры теплоносителя — установлен факт их несоответствия нормам. В адрес Липецкого филиала компании „Квадра“ неоднократно направлялись телефонограммы и два письма о нормализации параметров теплоносителя, но до настоящего времени никаких мер не принято», — так ответил уже на наш запрос директор УК «Вариант» Сергей Малеев.Мы направили запрос и в Липецкий филиал компании «Квадра».В дело вмешалась и депутат Липецкого городского Совета Екатерина Пинаева. Но у нее, бомбардировавшей инстанции письмами и запросами, не получилось добиться результата. Выяснилось, что сегодня комиссия, состоящая из энергетиков и коммунальщиков, все же собиралась посетить дом № 15, но в нем отключили холодную воду. Из-за этого обследование провести не удалось.