У пострадавшего на елецкой железной дороге мужчины — ожоги 52% тела

Ростовчанин ушёл из дома и путешествовал на поездах.

Пострадавший в ходе инцидента на елецкой железной дороге мужчина, которого ударило током от контактной сети, сегодня доставлен в областной ожоговый центр.



Мужчина — ростовчанин, который ушёл из дома и путешествовал по стране на поездах. До этого происшествия его искали родственники — теперь нашли.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 34-летний пациент находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии: он подключен к аппарату ИВЛ и помещён на специальную флюидизирующую кровать.



У ростовчанина диагностированы сверхтяжёлая высоковольтная электротравма, открытый перелом голени и рана на голове, электроожоги и ожоги пламенем. У него обожжены 52% тела: туловище, ноги, рука, ягодицы, ноги, промежности.