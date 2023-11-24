Происшествия

41 минуту назад

У пострадавшего на елецкой железной дороге мужчины — ожоги 52% тела

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#несчастный случай #железная дорога
3
У пострадавшего на елецкой железной дороге мужчины — ожоги 52% тела

Ростовчанин ушёл из дома и путешествовал на поездах.

Пострадавший в ходе инцидента на елецкой железной дороге мужчина, которого ударило током от контактной сети, сегодня доставлен в областной ожоговый центр.

Мужчина — ростовчанин, который ушёл из дома и путешествовал по стране на поездах. До этого происшествия его искали родственники — теперь нашли.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 34-летний пациент находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии: он подключен к аппарату ИВЛ и помещён на специальную флюидизирующую кровать.

У ростовчанина диагностированы сверхтяжёлая высоковольтная электротравма, открытый перелом голени и рана на голове, электроожоги и ожоги пламенем. У него обожжены 52% тела: туловище, ноги, рука, ягодицы, ноги, промежности. 
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#несчастный случай #железная дорога
3

Комментарии (3)

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Джони

2 минуты назад
Главное в кому не вводить иначе он точно умрет а так шанс есть выжить.
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Мимоходом

27 минут назад
Вот и закончилось путешествие.
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Бывалый

28 минут назад
Он под чем путешествовал? Ему бы в реабилитационный центр для алко-наркозависимых пропутешествовать мясяца па три
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