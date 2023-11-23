Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: смерть супругов в огне, полное видео с железной дороги и замерзающие коровы

4 852
#вечЁрка #пожар #несчастный случай #сельское хозяйство
1
Липецкая вечЁрка: смерть супругов в огне, полное видео с железной дороги и замерзающие коровы

Сегодня, 23 ноября, в своем доме сгорели пожилые супруги, мужчина забрался на вагон и взялся за контактный провод, и работник фермы рассказал Владимиру Путину о замерзающих коровах.

Утро началось с трагедии. В деревне Надеждино Долгоруковского района сгорел частный дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 85-летнего хозяина дома и его 84-летней жены. Региональное управление следкома начало доследственную проверку обстоятельств их смерти.

Сегодня в железнодорожном депо Ельца мужчина зачем-то залез на вагон и взялся за контактный провод. Охранники пытались снять его с поезда, но не упели — мужчину ударило током. Он выжил, и находится в тяжелейшем состоянии: у мужчины диагностированы перелом ноги, электротравма и обширные ожоги головы, туловища, руки, которой он схватился за провод, ноги, ожог дыхательных путей.


По социальным сетям и мессенджерам разошлись несколько видео с записью несчастного случая. Судя по записям мужчину зовут Алексей. На самом полном видео, остающиеся за кадром работники железной дороги говорят, что Алексей обыкновенный транспортный заяц, и собирался уехать на товарняке идущем в Ефремов. Когда железнодорожники заметили на крыше вагона человека, поезд остановили.


— Может, отправить? Пусть едет с богом? —  Шутит на видео один из железнодорожников. 

— А милицию вызвали? —  Спрашивает другой. 

— Вызвали, — отвечают ему.

Когда Алексей встает и тянется к контактному проводу рабочие в ужасе кричат, но мужчина их не слышит, а через секунду-другую сверкает разряд.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело о гибели 29 ноября прошлого года на территории ООО «Путятинский» 56-летней женщины. Дело расследовали почти год. Женщина упала в завальную яму. По версии следствия, несчастный случай произошел по вине руководителя, который не соблюдал технику безопасности.

 — Опускаемся в рабовладельческое государство. Начальство заботится только о своей прибыли. Ни один надзорный орган по ТБ не работает, от слова вообще. Приходится работать рискуя жизнью, — сообщил Матвей.

Отчаявшийся работник  фермы ООО «Петровский Агрокомплекс» записал видеообращение президенту Владимиру Путину. На видео мычащие в снегу коровы. Автор уверяет, что «это специально делается, чтобы развалить сельское хозяйство, убрать коров и сократить людей».



Генеральный директор ООО «Петровский Агрокомплекс» Николай Мищик пояснил, что после обращения скотника к Владимиру Путину в коровнике уже побывала комиссия из правительства Липецкой области, сегодня-завтра ждут ещё и комиссию из администрации Добринского района.

Оказалось, снег падает на коров из-за сильного ветра, сорвавшего с крыши фермы световой конёк. Во время метели на место его ставить не стали, чтобы не рисковать жизнями рабочих. Сейчас крышу уже починили. Коровник действительно планируют закрыть к концу года, а рабочих сократить. Кому-то предложат другое место, с кем-то расстанутся по соглашению сторон.

Кстати, автора видеообращения не уволили.

 — Скотника срочно под следствие, у нас сельское хозяйство процветает. Зайдите в любой магазин, там все произведено в России, ни грамма пальмового масла. Осудит за дискредитации сельского хозяйства, — съязвил Липчанин.

 — Спасибо скотнику за смелость и за правду! Он начал бить тревогу заранее и правильно сделал! При финансовой поддержке коровник может стать прибыльным. Куда вкладывают ресурсы — там и хороший результат, — уверена Гостья.

Кстати, о птичках. Депутаты Липецкого областного Совета разрешили отстрел чаек. Считается, что эти птицы разносят легулез, погубивший этой осеньею множество рыбы в Матырском водохранилище. 

 — Внимание! Вопрос: а что с этими чайками потом делать? Какая мотивация за их отстрел? — спросил Земляк.

Сегодня ночью ожидаются снег и метель, а завтра днем — мокрый снег и дождь. По прогнозам синоптиков, ночью будет холодно: от -7 до -9 градусов, а  днем сильно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Не забудьте взять зонт. 

Кстати, сотрудники управления благоустройства Липецка уже сегодня вечером начали посыпать дороги противогололедными материалами. Обещают, что дворники завтра с четырех утра начнут мести дорожки во дворах и тротуары.
4 852
#вечЁрка #пожар #несчастный случай #сельское хозяйство
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Animal Planet

3 минуты назад
Сегодня соседке звонили на домашний телефон и приглашали на кулинарное шоу,не ведитесь,это развод,будут втюхивать товары и разводить на кредит.
ответить

valerafromsplus

54 минуты назад
Спокойной ночи, К&Б! ))
ответить

Ч

56 минут назад
Я поддерживаю этого мужественного Человека ! Настоящий хозяин .
ответить

Электорат

сегодня, 20:29
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
65
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

В частном секторе Коровино отключат холодную воду
#отключения
В частном секторе Коровино отключат холодную воду

сегодня, 20:22

Общество
Ночью начнется снегопад: городские службы начали обработку дорог
#снегопад #дороги
7
Ночью начнется снегопад: городские службы начали обработку дорог

сегодня, 18:38

Общество
На дне Комсомольского пруда появится глиняный замок
#Комсомольский пруд
14
На дне Комсомольского пруда появится глиняный замок

сегодня, 16:47

Общество
В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды
#ЖКХ
16
В замерзающий дом возобновлена подача тепла и горячей воды

сегодня, 16:39

Общество
Ночью синоптики прогнозируют снегопад
#снегопад #дороги
3
Ночью синоптики прогнозируют снегопад

сегодня, 16:39

Общество
Монтаж новогоднего убранства площади Петра Великого подешевел более чем на четверть
#Новый год
3
Монтаж новогоднего убранства площади Петра Великого подешевел более чем на четверть

сегодня, 15:38

Общество