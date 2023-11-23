сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: смерть супругов в огне, полное видео с железной дороги и замерзающие коровы
Сегодня, 23 ноября, в своем доме сгорели пожилые супруги, мужчина забрался на вагон и взялся за контактный провод, и работник фермы рассказал Владимиру Путину о замерзающих коровах.
Сегодня в железнодорожном депо Ельца мужчина зачем-то залез на вагон и взялся за контактный провод. Охранники пытались снять его с поезда, но не упели — мужчину ударило током. Он выжил, и находится в тяжелейшем состоянии: у мужчины диагностированы перелом ноги, электротравма и обширные ожоги головы, туловища, руки, которой он схватился за провод, ноги, ожог дыхательных путей.
По социальным сетям и мессенджерам разошлись несколько видео с записью несчастного случая. Судя по записям мужчину зовут Алексей. На самом полном видео, остающиеся за кадром работники железной дороги говорят, что Алексей обыкновенный транспортный заяц, и собирался уехать на товарняке идущем в Ефремов. Когда железнодорожники заметили на крыше вагона человека, поезд остановили.
— Может, отправить? Пусть едет с богом? — Шутит на видео один из железнодорожников.
— А милицию вызвали? — Спрашивает другой.
— Вызвали, — отвечают ему.
Когда Алексей встает и тянется к контактному проводу рабочие в ужасе кричат, но мужчина их не слышит, а через секунду-другую сверкает разряд.
В Добровском районе направлено в суд уголовное дело о гибели 29 ноября прошлого года на территории ООО «Путятинский» 56-летней женщины. Дело расследовали почти год. Женщина упала в завальную яму. По версии следствия, несчастный случай произошел по вине руководителя, который не соблюдал технику безопасности.
— Опускаемся в рабовладельческое государство. Начальство заботится только о своей прибыли. Ни один надзорный орган по ТБ не работает, от слова вообще. Приходится работать рискуя жизнью, — сообщил Матвей.
Отчаявшийся работник фермы ООО «Петровский Агрокомплекс» записал видеообращение президенту Владимиру Путину. На видео мычащие в снегу коровы. Автор уверяет, что «это специально делается, чтобы развалить сельское хозяйство, убрать коров и сократить людей».
Генеральный директор ООО «Петровский Агрокомплекс» Николай Мищик пояснил, что после обращения скотника к Владимиру Путину в коровнике уже побывала комиссия из правительства Липецкой области, сегодня-завтра ждут ещё и комиссию из администрации Добринского района.
Оказалось, снег падает на коров из-за сильного ветра, сорвавшего с крыши фермы световой конёк. Во время метели на место его ставить не стали, чтобы не рисковать жизнями рабочих. Сейчас крышу уже починили. Коровник действительно планируют закрыть к концу года, а рабочих сократить. Кому-то предложат другое место, с кем-то расстанутся по соглашению сторон.
Кстати, автора видеообращения не уволили.
— Скотника срочно под следствие, у нас сельское хозяйство процветает. Зайдите в любой магазин, там все произведено в России, ни грамма пальмового масла. Осудит за дискредитации сельского хозяйства, — съязвил Липчанин.
— Спасибо скотнику за смелость и за правду! Он начал бить тревогу заранее и правильно сделал! При финансовой поддержке коровник может стать прибыльным. Куда вкладывают ресурсы — там и хороший результат, — уверена Гостья.
Кстати, о птичках. Депутаты Липецкого областного Совета разрешили отстрел чаек. Считается, что эти птицы разносят легулез, погубивший этой осеньею множество рыбы в Матырском водохранилище.
— Внимание! Вопрос: а что с этими чайками потом делать? Какая мотивация за их отстрел? — спросил Земляк.
Сегодня ночью ожидаются снег и метель, а завтра днем — мокрый снег и дождь. По прогнозам синоптиков, ночью будет холодно: от -7 до -9 градусов, а днем сильно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Не забудьте взять зонт.
Кстати, сотрудники управления благоустройства Липецка уже сегодня вечером начали посыпать дороги противогололедными материалами. Обещают, что дворники завтра с четырех утра начнут мести дорожки во дворах и тротуары.
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