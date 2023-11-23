Общество

19 минут назад

Ночью синоптики прогнозируют снегопад

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#снегопад #дороги
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Ночью синоптики прогнозируют снегопад

В МБУ «Управление благоустройства Липецка» приступили к превентивной обработке дорог.

Сегодня ночью в Липецке прогнозируют снегопад. В связи с этим сотрудники муниципального управления благоустройства приступили к превентивной обработке проезжих частей.

— Решили начать посыпать дороги противогололедными материалами до начала вечернего часа пик, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. Работу начали с отдаленных районов города. После окончания часа пик зайдем в центр города, — сообщил начальник управления Дмитрий Пушилин.

Первым делом коммунальное предприятие обработает песком и солью спуски, подъемы, мосты и кольцевые развязки, затем переключатся на дороги, по которым передвигается общественный транспорт. В ночную смену, в зависимости от интенсивности снегопада, сотрудники МБУ повторят цикл обработки. Уже в 4 часов утра на смену заступят муниципальные дворники, которые приведут в порядок пешеходные дорожки, переходы через дороги, остановки.

фото: пресс-служба администрации Липецка
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#снегопад #дороги
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