Ночью синоптики прогнозируют снегопад

В МБУ «Управление благоустройства Липецка» приступили к превентивной обработке дорог.

Сегодня ночью в Липецке прогнозируют снегопад. В связи с этим сотрудники муниципального управления благоустройства приступили к превентивной обработке проезжих частей.



— Решили начать посыпать дороги противогололедными материалами до начала вечернего часа пик, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. Работу начали с отдаленных районов города. После окончания часа пик зайдем в центр города, — сообщил начальник управления Дмитрий Пушилин.



Первым делом коммунальное предприятие обработает песком и солью спуски, подъемы, мосты и кольцевые развязки, затем переключатся на дороги, по которым передвигается общественный транспорт. В ночную смену, в зависимости от интенсивности снегопада, сотрудники МБУ повторят цикл обработки. Уже в 4 часов утра на смену заступят муниципальные дворники, которые приведут в порядок пешеходные дорожки, переходы через дороги, остановки.



фото: пресс-служба администрации Липецка