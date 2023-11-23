Областной Совет разрешил отстрел чаек

Очередная сессия областного Совета увеличила материальную помощь получающим гемодиализ, ввела очередную льготу для семей участников СВО и разрешила отстрел птиц, которые могут переносить поражающих рыбу паразитов.

Сессия областного Совета началась с минуты молчания. Депутаты почтили память умершей 19 ноября коллеги и лидера регионального отделения партии Пенсионеров Людмилы Яськовой.После минуты молчания, депутаты одобрили несколько законопроектов. По одному из них, увеличена материальная помощь на транспортные расходы льготникам, получающим процедуры гемодиализа. Для липчан и ельчан ежегодная выплата составит 15 тысяч рублей. Для жителей муниципальных образований, расположенных на расстоянии до 50 километров до ближайшего гемодиализного центра, — 30 тысяч рублей. Для тех, кто живет от гемодиализных центров еще дальше — от 35 до 40 тысяч рублей, или они могут доехать до врачей бесплатно. В Липецкой области 10 гемодиализных центров, в которых получают процедуры более 400 человек.Начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева, отвечая на вопросы депутатов, призналась, что даже увеличенная сумма не покроет расходов больных, некоторым из которых гемодиализ необходим трижды в неделю. При этом мониторинг показал, что большинство таких больных живет более чем в 50 километрах о центров, поэтому они имеют право на бесплатную транспортировку.Депутат Анатолий Емельянов предложил наделить таких пациентов и их родственников, имеющих автомобили, правом бесплатной парковки в Липецке.— Этот вопрос сейчас обсуждается с мэрией Липецка, — ответила Татьяна Андреева.Затем сессия упростила получение бесплатных земельных участков многодетными родителями, один из которых — участник СВО. Им теперь не обязательно проживать на территории области более трех лет, а также жить совместно с детьми.Динамичное течение сессии споткнулось на разрешении отстрела чаек. Этих птиц предложено включить в список региональных охотничьих ресурсов. Сделано это, чтобы предотвратить возникновение и распространение высокопатогенного гриппа птиц и лигулеза — паразитарного заболевания поражающего рыб. Массово отстреливать чаек не предлагается, так как установлены нормы их добычи.Обсуждая этот вопрос коммунисты неожиданно объединились с представителем ЛДПР и выступили против решения. Их не убедили в том, что исключительно чайки виноваты в распространении лигулеза. Тем не менее большинство депутатов проголосовало «за».Также зацепили депутатов изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Документ можно назвать техническим, однако депутаты в очередной раз заговорили о бездомных животных. Председатель облсовета предложил обсудить содержание безнадзорных животных на профильном комитете, пригласив на его заседание всех заинтересованных лиц. А депутат от ЛДПР Анатолий Емельянов предложил правительству области выделить деньги на муниципальный приют для бездомных животных.