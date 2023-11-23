Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область метель, снег с дождем и потепление до +3

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#потепление
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Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область метель, снег с дождем и потепление до +3

Метель начнется уже этой ночью.

24 ноября к территории Липецкой области приблизится теплый атмосферный фронт циклона с Атлантики —при порывистом ветре ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. 25 ноября территория Липецкой области окажется в тылу циклона —небольшой мокрый снег пройдет лишь местами. 26 ноября с выходом южного циклона пройдут осадки, местами сильные, прогнозируется порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 ноября — 3-4 градуса мороза, что на 0-2 градуса ниже нормы, 25 и 26 ноября — 0-2 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области облачно, ночью снег, местами сильный, метель, снежные заносы, днем временами мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек, временами порывы до 17 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно, ночью снег, метель, днем мокрый снег и дождь. Температура ночью — от -7 до -9 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 24 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941году – 18 градусов мороза. 
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#потепление
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Комментарии (4)

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Завтра

сегодня, 17:21
Начнется очередной коллапс с массой снегоуборочной техникой
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Лиза

сегодня, 17:18
А чистить дороги будут?
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Эхо

сегодня, 17:16
Наверно ещё с одним частником будут договор заключать, а то эти 9 наверно не справятся....
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Шиза

сегодня, 17:11
Чем больше снега , тем лучше ! Пускай идёт!!
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