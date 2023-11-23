Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область метель, снег с дождем и потепление до +3

Метель начнется уже этой ночью.

24 ноября к территории Липецкой области приблизится теплый атмосферный фронт циклона с Атлантики —при порывистом ветре ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы. 25 ноября территория Липецкой области окажется в тылу циклона —небольшой мокрый снег пройдет лишь местами. 26 ноября с выходом южного циклона пройдут осадки, местами сильные, прогнозируется порывистый ветер. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 ноября — 3-4 градуса мороза, что на 0-2 градуса ниже нормы, 25 и 26 ноября — 0-2 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области облачно, ночью снег, местами сильный, метель, снежные заносы, днем временами мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек, временами порывы до 17 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.



В Липецке облачно, ночью снег, метель, днем мокрый снег и дождь. Температура ночью — от -7 до -9 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.



День 24 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941году – 18 градусов мороза.

