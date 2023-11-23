Происшествия
13 минут назад
56-летняя женщина погибла в зернохранилище
Дело дошло до суда.
В Добровском районе направлено в суд уголовное дело о гибели год назад 56-летней женщины на территории ООО «Путятинский»: 29 ноября 2022 года заведующая складом предприятия упала в завальную яму зерноочистительного комплекса.
«По версии следствия, несчастный случай на производстве произошел по вине руководителя, который не принял мер к оборудованию ямы предохранительной решёткой, перилами и другими устройствами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Также в интересах взрослой дочери погибшей прокурором предъявлен иск к работодателю с требованием о взыскании компенсации причиненного вреда. Его рассматривают.
«По версии следствия, несчастный случай на производстве произошел по вине руководителя, который не принял мер к оборудованию ямы предохранительной решёткой, перилами и другими устройствами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Также в интересах взрослой дочери погибшей прокурором предъявлен иск к работодателю с требованием о взыскании компенсации причиненного вреда. Его рассматривают.