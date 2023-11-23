Происшествия

13 минут назад

56-летняя женщина погибла в зернохранилище

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#несчастный случай #техника безопасности
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56-летняя женщина погибла в зернохранилище

Дело дошло до суда.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело о гибели год назад 56-летней женщины на территории ООО «Путятинский»: 29 ноября 2022 года заведующая складом предприятия упала в завальную яму зерноочистительного комплекса.

«По версии следствия, несчастный случай на производстве произошел по вине руководителя, который не принял мер к оборудованию ямы предохранительной решёткой, перилами  и другими устройствами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Также в интересах взрослой дочери погибшей прокурором предъявлен иск к работодателю с требованием о взыскании компенсации причиненного вреда. Его рассматривают.
137
#несчастный случай #техника безопасности
2

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