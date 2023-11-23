Четыре псевдоломбарда работали под видом комиссионных магазинов

В Липецкой области также выявили компанию, которая оказывала незаконные лизинговые услуги.

За 9 месяцев этого года эксперты Банка России выявили в Липецкой области 5 нелегальных кредиторов: по данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, четверо из них работали под видом комиссионных магазинов, то есть действовали как псевдоломбарды, а одна компания оказывала незаконные лизинговые услуги.



«Опасность обращения в нелегальные ломбарды в том, что в них можно лишиться заложенного имущества. Незаконные компании не соблюдают льготный месячный срок до реализации залога или устанавливают завышенные проценты. Нередко обращение в такие организации приводит к тому, что персональные данные заемщика оказываются в руках кибермошенников. Псевдолизинговые компании используют в своих интересах схему возвратного лизинга: вместо того, чтобы предоставлять деньги на предпринимательские цели, выдают потребительские займы физическим лицам. Аферисты специально создают такие условия, чтобы должник не смог исполнить договор, например, вовремя внести платеж. Это позволяет мошенникам изъять предмет договора — чаще всего автомобиль», — отмечают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.



Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России или в бесплатном мобильном приложении «ЦБ онлайн». Поискать фирму также нужно в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: за 9 месяцев этого года туда внесена информация о более 3200 компаниях из разных регионов страны.