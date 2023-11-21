На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

Холодную воду 22 ноября отключат для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 9 по улице Ворошилова – цистерна с водой будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 29, 29а, 31, 31а, 31б, 31в по улице Папина, № 61б по улице Депутатской, № 20а по улице Неделина, №№ 285 ст.1, 299а, 299а ст.1 299а ст.2 по улице Баумана, а также в частном секторе улиц Булавина, Курчатова, Баженова, Сокольский лог, переулка Помяловского.



Подвоз воды будет организован по адресам: улица Папина, 29а, улица Депутатская, 61б, улица Неделина, 20а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



22 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики.



С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета без света останутся дома №№ 169, 224 по улице Индустриальной, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в Космическом переулке, № 1 по улице Третьякова, № 1а по улице Дружбы, №№ 1, 6 в Уютном переулке, улицы Сырская, Белорусская, Баумана, Добролюбова, Свердлова, Сурикова, переулок Свободный.



С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество в домах № 23 по улице 30 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 4/2, 5, 7 по улице Кротевича, № 6 по улице Гагарина, №№ 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30 по улице Шкатова, № 3 по улице Пионерской, №№ 4, 6, 8 в переулке Янкина, на улицах 4-й Пятилетки, Гранитной, Короленко, Орловской.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 31 по улице Ангарской, №№ 16, 26 по улице Ново-Весовой, № 49а по улице Минской, а также улицу Ударников, садоводчество «Ударник».



