Общество
15 минут назад
«Уложим плитку. Если поплывет по весне, переложим по гарантии»
Так на вопрос о благоустройстве площади Победы после замены на ней труб ответил представитель «Квадры» Виталий Маклаков.
На прошлой неделе на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета на множество остающихся на улицах и во дворах раскопок пожаловались депутаты Вера Урываева и Светлана Бессонова. У «Квадры», как оказалось, тогда было 87 мест, где нужно было восстановить благоустройство после аварийно-ремонтных и плановых работ, у «РВК-Липецк» — 40. По некоторым адресам, как заявили тогда энергетики, благоустройство уже восстановлено, но пока не принято управлением главного смотрителя Липецка.
На прошлой неделе в Липецк пришли морозы, а вчера город засыпало снегом. Можно ли при таких обстоятельствах укладывать асфальт и плитку?
Будет ли, например, восстановлено благоустройство на площади Победы, где компания «ЭнергоСеть», подрядчик «Квадры», в сентябре-октябре построила две тепловые камеры и переложила сети?
— Ну вы видите, что выпал снег? В снег плитку класть нельзя, она провалится весной, — так ответил GOROD48 какой-то работяга из компании «ЭнергоСеть».
А после сессии Липецкого горсовета тот же вопрос мы задали представителю «Квадры» Виталию Маклакову, который приходил ответить на вопросы депутатов о подготовке компании к зиме.
— На площади Победы мы успели уложить асфальт на автостоянке. У нас осталось обязательство уложить еще и плитку на пешеходной зоне. Если поплывет по весне, переложим по нашей гарантии, — сказал энергетик.
По словам Виталия Маклакова, в Липецке у «Квадры» осталось не так уж раскопок, на месте которых нужно восстановить благоустройство. Там, где этому помешают морозы, его выполнят в так называемом зимнем варианте: просто засыплют ямы и канавы песком и щебнем до весны. Энергетик посетовал на выпавший снег — как теперь выдающему ордера на раскопки управлению главного смотрителя принять выполненные работы?
На прошлой неделе в Липецк пришли морозы, а вчера город засыпало снегом. Можно ли при таких обстоятельствах укладывать асфальт и плитку?
Будет ли, например, восстановлено благоустройство на площади Победы, где компания «ЭнергоСеть», подрядчик «Квадры», в сентябре-октябре построила две тепловые камеры и переложила сети?
— Ну вы видите, что выпал снег? В снег плитку класть нельзя, она провалится весной, — так ответил GOROD48 какой-то работяга из компании «ЭнергоСеть».
А после сессии Липецкого горсовета тот же вопрос мы задали представителю «Квадры» Виталию Маклакову, который приходил ответить на вопросы депутатов о подготовке компании к зиме.
— На площади Победы мы успели уложить асфальт на автостоянке. У нас осталось обязательство уложить еще и плитку на пешеходной зоне. Если поплывет по весне, переложим по нашей гарантии, — сказал энергетик.
По словам Виталия Маклакова, в Липецке у «Квадры» осталось не так уж раскопок, на месте которых нужно восстановить благоустройство. Там, где этому помешают морозы, его выполнят в так называемом зимнем варианте: просто засыплют ямы и канавы песком и щебнем до весны. Энергетик посетовал на выпавший снег — как теперь выдающему ордера на раскопки управлению главного смотрителя принять выполненные работы?
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