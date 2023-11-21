Общество

15 минут назад

«Уложим плитку. Если поплывет по весне, переложим по гарантии»

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#раскопки
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«Уложим плитку. Если поплывет по весне, переложим по гарантии»

Так на вопрос о благоустройстве площади Победы после замены на ней труб ответил представитель «Квадры» Виталий Маклаков.

На прошлой неделе на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета на множество остающихся на улицах и во дворах раскопок пожаловались депутаты Вера Урываева и Светлана Бессонова. У «Квадры», как оказалось, тогда было 87 мест, где нужно было восстановить благоустройство после аварийно-ремонтных и плановых работ, у «РВК-Липецк» — 40. По некоторым адресам, как заявили тогда энергетики, благоустройство уже восстановлено, но пока не принято управлением главного смотрителя Липецка.

На прошлой неделе в Липецк пришли морозы, а вчера город засыпало снегом. Можно ли при таких обстоятельствах укладывать асфальт и плитку?

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Будет ли, например, восстановлено благоустройство на площади Победы, где компания «ЭнергоСеть», подрядчик «Квадры», в сентябре-октябре построила две тепловые камеры и переложила сети?

— Ну вы видите, что выпал снег? В снег плитку класть нельзя, она провалится весной, — так ответил GOROD48 какой-то работяга из компании «ЭнергоСеть».

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А после сессии Липецкого горсовета тот же вопрос мы задали представителю «Квадры» Виталию Маклакову, который приходил ответить на вопросы депутатов о подготовке компании к зиме.

— На площади Победы мы успели уложить асфальт на автостоянке. У нас осталось обязательство уложить еще и плитку на пешеходной зоне. Если поплывет по весне, переложим по нашей гарантии, — сказал энергетик.

По словам Виталия Маклакова, в Липецке у «Квадры» осталось не так уж раскопок, на месте которых нужно восстановить благоустройство. Там, где этому помешают морозы, его выполнят в так называемом зимнем варианте: просто засыплют ямы и канавы песком и щебнем до весны. Энергетик посетовал на выпавший снег — как теперь выдающему ордера на раскопки управлению главного смотрителя принять выполненные работы?
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#раскопки
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Комментарии (2)

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Гость

6 минут назад
Ну так они и работают,олин роен,другой закапывает,третий плитку с асфальтом укладывает и так раза по 3,на одном месте,круговорот бюджетных денег в природе
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Нет

10 минут назад
У Квадры 87 раскопок и это немного?Да весь город перекопали,новый Перекоп
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