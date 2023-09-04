Общество

57 минут назад

Площадь Победы раскопают на два месяца

7 989
#коммунальные раскопки
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Площадь Победы раскопают на два месяца

Липецкий филиал АО «Квадра» полностью заменит аварийный участок теплосети.

Сегодня липецкий филиал компании «Квадры» начал замену участка теплотрассы, которая идет мимо Центрального рынка вниз по улице Неделина до улицы Циолковского. 

По данным пресс-службы липецкого филиала АО «Квадра», от дома №3а по площади Победы до поворота на улицу  Неделина (у Центрального рынка) будут переложены 310 метров сети (в однотрубном измерении). На это компания потратит почти 32 млн рублей.

— Участок на Площади Победы представляет особую важность — в последнее время на нем выросло число порывов, что могло представлять угрозу для теплоснабжения шести социальных объектов и 35 жилых домов, в которых проживают около 12 тысяч человек, — рассказал GOROD48 главный инженер липецкого филиала Виталий Гордеев.

Подготовительные работы на площади Победы начались еще в пятницу. Рабочие подрядчика «Квадры», компании «Энергосеть», огородили пешеходную зону площади и начали снимать тротуарную плитку. 

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Изношенные трубы энергетики заменят на новые, с теплогидроизоляцией в полиэтиленовой оболочке. Кроме того, для повышения надежности теплоснабжения под площадью Победы построят две новые тепловые камеры для переподключения потребителей. 

Так как место раскопок находится в оживлённом месте, «Квадра» постарается переложить трубы быстро — за два месяца. В компании подчёркивают, что не будут отключать в это время горячую воду: на время реконструкции потребителей подключат по альтернативной схеме. Отопление также подадут в штатном режиме.

Самый яркий пример ветхости сетей на площади Победы произошел 4 августа прошлого года, когда прямо на парковке забил многометровый фонтан горячей воды



Трубы под пешеходной зоной между ТЦ «Победа» и ТЦ «Подарочный» «Квадра» латала несколько раз. Последние ремонты проводились в конце прошлого года и весной нынешнего.
7 989
#коммунальные раскопки
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Комментарии (8)

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Никогда такого не было

4 минуты назад
И вот опять
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Андрей

12 минут назад
И по весне благоустроить а то что-то у нас Заводская площадь выглядит лучше центра.
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Гость

27 минут назад
Василий Теркин, да с математикой у тебя проблемы!!!
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Липчанин

30 минут назад
Как это все надоело!
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Елена

30 минут назад
город раскопок и засохших деревьев
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Иван

34 минуты назад
Прикольно. Замена одного метра трубы 1 млн. Рублей
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Василий Теркин

46 минут назад
Миллион за погонный метр, можно меня в долю???
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Триатлон

49 минут назад
Весь город в раскопках.
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