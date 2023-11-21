Происшествия

9 минут назад

Авария с погибшей семьей: возбуждено уголовное дело

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#авария #ДТП

Аварию записал авторегистратор.

Отдел МВД по Елецкому району возбудил уголовное дело по факту аварии, в которой погиб ли три человека. Как сообщает прокуратура области, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

«20 ноября около 13:00 на 391 километре трассы  «Дон» 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада-Ларгус», в салоне которого находились его 6-летний сын, 23-летняя дочь и их 46-летняя мать, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Исузу». Все пассажиры «Лады-Ларгус «погибли. Водители автомобилей  получили тяжелые травмы и находятся в больнице», — напомнили обстоятельства аварии в прокурате области, которая взяла расследование под контроль.

Видео: запись авторегистратора грузовика «Исузу»



96
#авария #ДТП

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