Авария с погибшей семьей: возбуждено уголовное дело

Аварию записал авторегистратор.

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Отдел МВД по Елецкому району возбудил уголовное дело по факту аварии, в которой погиб ли три человека. Как сообщает прокуратура области, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).«20 ноября около 13:00 на 391 километре трассы «Дон» 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада-Ларгус», в салоне которого находились его 6-летний сын, 23-летняя дочь и их 46-летняя мать, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Исузу». Все пассажиры «Лады-Ларгус «погибли. Водители автомобилей получили тяжелые травмы и находятся в больнице», — напомнили обстоятельства аварии в прокурате области, которая взяла расследование под контроль.

Видео: запись авторегистратора грузовика «Исузу»