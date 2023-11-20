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59 минут назад

Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в следующем году

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#цифровой рубль #экономика

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в следующем году.

"Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной] по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о чем, о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль", - отметил Силуанов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, цифровой рубль также важен не только в целях обеспечения переводов и расчетов, где его использование обеспечивает практически нулевые комиссии, но и для использования в отраслях, где необходимо обеспечить целевой характер использования средств - социальные выплаты, определенные субсидии, направляющиеся на закупки или оказание тех или иных услуг, - передает ТАСС.

"Договорились, что определим несколько таких видов расходов, по которым запустим в следующем году пилот. Казначейство получило соответствующее поручение. Центральный банк отрабатывает вместе с Казначейством эту задачу", - добавил министр.
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#цифровой рубль #экономика

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