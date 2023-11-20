Общество
40 минут назад
Капитальный ремонт трех липецких школ может начаться в декабре
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Обновление ждет первую гимназию, 33-ю и 46-ю школы. Ремонт каждой из них обойдется в 151 миллион рублей.
В этом году по пилотному проекту Минпросвета «Школа мечты» в Липецке капитально отремонтированы 54-я и 63-я школы. Ремонт начался в мае и закончится на следующей неделе: 27 ноября в родные стены вернутся ученики 63-й, которых разбросали на время ремонта по другим школам, а 1 декабря — 54-й. И уже в декабре может начаться рассчитанный на полгода капремонт трех других школ: №№ 33, 46 и 1-й гимназии.
Сейчас администрации школ и сотрудники городского департамента образования обсуждают с родителями учеников как срок начала капитальных ремонтов, так и то, что будет сделано. Это, кстати, фишка «Школы мечты», которую курирует Общественная палата России: активное участие в обустройстве школ учеников, их родителей, вчерашних выпускников-студентов профильных вузов… Только когда все пожелания будут собраны и систематизированы, появятся уникальные проекты ремонтов.
На ремонт каждой из трех школ выделено по 151 млн рублей. Будут ли выделены из регионального и муниципального бюджетов дополнительные деньги на благоустройство пришкольных территорий, как это было в случае 54-й и 63-й школ, пока неизвестно.
Сейчас администрации школ и сотрудники городского департамента образования обсуждают с родителями учеников как срок начала капитальных ремонтов, так и то, что будет сделано. Это, кстати, фишка «Школы мечты», которую курирует Общественная палата России: активное участие в обустройстве школ учеников, их родителей, вчерашних выпускников-студентов профильных вузов… Только когда все пожелания будут собраны и систематизированы, появятся уникальные проекты ремонтов.
На ремонт каждой из трех школ выделено по 151 млн рублей. Будут ли выделены из регионального и муниципального бюджетов дополнительные деньги на благоустройство пришкольных территорий, как это было в случае 54-й и 63-й школ, пока неизвестно.
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