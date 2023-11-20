В банках с гранулированным чаем в тюрьму пытались передать дрожжи

Родственники осужденных предпринимают различные попытки для проноса или передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов.

В Елецкой тюрьме №2 при досмотре посылки для обвиняемого были обнаружены и изъяты сухие дрожжи, спрятанные в двух банках и смешанные с гранулированным чаем. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, по факту попытки доставки запрещённых веществ был составлен протокол об административном правонарушении.«Одним из основных каналов проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов является попытка передачи этих предметов родственниками осужденных. Они предпринимают различные попытки для проноса или передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов», — добавляют в пресс-службе.