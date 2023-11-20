24 минуты назад
В банках с гранулированным чаем в тюрьму пытались передать дрожжи
Родственники осужденных предпринимают различные попытки для проноса или передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов.
«Одним из основных каналов проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов является попытка передачи этих предметов родственниками осужденных. Они предпринимают различные попытки для проноса или передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов», — добавляют в пресс-службе.