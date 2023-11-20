Происшествия

24 минуты назад

В банках с гранулированным чаем в тюрьму пытались передать дрожжи

119
#УФСИН
В банках с гранулированным чаем в тюрьму пытались передать дрожжи

Родственники осужденных предпринимают различные попытки для проноса или передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов.

В Елецкой тюрьме №2 при досмотре посылки для обвиняемого были обнаружены и изъяты сухие дрожжи, спрятанные в двух банках и смешанные с гранулированным чаем. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, по факту попытки доставки запрещённых веществ был составлен протокол об административном правонарушении.

IMG_4124679302.jpg

«Одним из основных каналов проникновения в исправительные учреждения запрещенных предметов является попытка передачи этих предметов родственниками осужденных. Они предпринимают различные попытки для проноса или передачи на режимную территорию запрещенных к хранению и использованию предметов», — добавляют в пресс-службе.
119
#УФСИН

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
59
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Автомобиль «Киа» врезался в столб на Космонавтов: водитель и его пассажир — в больнице
#авария #ДТП
Автомобиль «Киа» врезался в столб на Космонавтов: водитель и его пассажир — в больнице

54 минуты назад

Происшествия
Дело 72-летнего разбойника направлено в суд
#разбой
5
Дело 72-летнего разбойника направлено в суд

сегодня, 08:38

Происшествия
Расследование инцидента с 6-летним мальчиком, зажатым дверями автобуса, контролирует Бастрыкин
#ДТП #автобус
21
Расследование инцидента с 6-летним мальчиком, зажатым дверями автобуса, контролирует Бастрыкин

вчера, 21:07

Происшествия
«Тойоту» после столкновения вынесло на клумбу
#ДТП
13
«Тойоту» после столкновения вынесло на клумбу

вчера, 15:22

Происшествия
Ельчанин вложился в золотые монеты и потерял около 100 тысяч рублей
#мошенничество
9
Ельчанин вложился в золотые монеты и потерял около 100 тысяч рублей

вчера, 10:10

Происшествия
Пропавшего мужчину обнаружил пёс волонтеров
#пропавшие без вести
22
Пропавшего мужчину обнаружил пёс волонтеров

вчера, 09:16

Происшествия