Общество

6 минут назад

Замена счетчиков в квартире: каким предупреждениям о замене верить?

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#гайд #счетчики
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Замена счетчиков в квартире: каким предупреждениям о замене верить?

Периодически в почтовых ящиках липчан появляются объявления, похожие на квитанции на оплату коммунальных услуг – некие извещения об обязательной поверке или замене индивидуальных приборов учета. В самой бумаге - ссылки на разные постановления, выделенные пункты о санкциях для нарушителей. Некоторые особо предприимчивые граждане ходят по домам от имени ресурсоснабжающих организаций и пытаются убедить владельцев квартир проверить и заменить старый прибор учета.

GOROD48 собрал основную информацию об алгоритме действий при замене счетчиков: где уточнить - когда наступает время поверки или замены, как поменять прибор.

По данным комплексного наблюдения условий жизни населения по итогам 2022 года, которое проводил Росстат, в прошлом году газовые счетчики использовали 73,6% домохозяйств Липецкой области, у 93,7% были установлены счетчики расхода холодной воды, у 46,3% - расхода горячей воды. Кроме того, в 94,6% домохозяйств расход электроэнергии считали по однотарифным приборам учета, в 4,3% - по многотарифным.

Когда наступает срок поверки или замены прибора учета

Счетчики необходимы для получения точной информации о расходе – воды (горячей и холодной), газа, электричества. Эти данные позволяют собственнику жилья оплачивать именно тот объем ресурса, который он потребляет. Как и любой точный прибор, счетчики необходимо своевременно обслуживать. Так, например, срок эксплуатации современных счетчиков воды составляет 10-12 лет. При этом, спустя несколько лет работы прибор учета необходимо дополнительно проконтролировать – провести поверку, которая или подтвердит, что счетчик исправен, им можно пользоваться дальше, или позволит выявить появившиеся дефекты. Срок между поверками счетчиков для холодного водоснабжения (ХВС) составляет шесть лет, а для горячего водоснабжения (ГВС) - четыре года. По истечении этого срока необходимо проводить поверку, а после завершения среднего срока эксплуатации - замену. Для счетчиков электроэнергии срок службы (в зависимости от типа прибора) составляет от 24 до 32 лет, а срок поверки – от одного раза в 6-8 лет до одного раза в 16 лет. Эксплуатационный срок службы газового счетчика в большинстве случаев составляет 20 лет, однако для некоторых моделей он меньше – 12 лет. Как и счетчики воды, газовые проходят регулярную поверку. Для газовых счетчиков интервал в среднем составляет 5–12 лет.

О чем следует вспомнить, когда приходит извещение, что необходимо срочно пройти поверку или заменить прибор учета: сроки поверки счетчика — это данные, которые знают лишь потребитель и исполнители коммунальных услуг (управляющая компания, ресурсоснабжающая организация). Никакие люди с улицы, будь то частные фирмы или лица, похожие на представителей служб ЖКХ, не могут указывать, когда поверять конкретный счетчик.

Самый простой способ узнать информацию о ближайшей поверке – заглянуть в платежные квитанции. Там указаны необходимые данные – когда именно для вашего счетчика наступит время поверки. Если есть сомнения, можно позвонить в ресурсоснабжающую организацию, уточнить, действительно ли они прислали представителя для замены, требуется ли замена именно сейчас.

Причины для замены счетчика

Заменить счетчик необходимо, если:

- истек срок его службы;

- прибор вышел из строя, неисправность нельзя устранить (например, счетчик не отображает результатов измерений, имеет механические повреждения или поверка показала, что счетчик работает с превышением допустимой погрешности);

- не пройдена очередная поверка.

Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки. В случае если неисправный прибор не заменён или не прошел метрологическую проверку в срок – потребление ресурса начинает рассчитываться по нормативу: показания неповеренных ИПУ не принимают при расчете платы за потребленный ресурс (воду, газ, электроэнергию). При том, в первые три месяца после окончания периода поверки начисляют плату по среднемесячным показателям, затем плату рассчитывают по нормативу.

Как заменить счетчик

Для замены прибора учета новый можно приобрести самостоятельно – в специализированном магазине или в ресурсоснабжающей организации. Не покупайте измерительные приборы с рук, могут возникнуть проблемы с вводом в эксплуатацию. В магазине в паспорте счетчика вам должны поставить печать вместе с записью о продаже - если он окажется сломанным, должны заменить бесплатно. При покупке также сверьте номер устройства на самом счетчике и в паспорте прибора. Они должны совпадать. Иногда случается, что определенная модель счетчика не соответствует требованиям конкретной компании. Его будет сложно зарегистрировать. Поэтому прежде чем купить счетчик, поинтересуйтесь в управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, есть ли список одобренных моделей.
Следует помнить, что счетчики воды можно заменить самостоятельно, или обратившись в специализированную компанию (а не только в ресурсоснабжающую организацию) – особенно если те не оснащены устройством дистанционной передачи показаний. А вот электрический и газовый счетчики могут менять только представители компании-поставщика. У специалистов здесь должна быть определенная группа допуска безопасности. Например, специалисту-электрику необходимо иметь группу допуска электробезопасности не менее третей. Самостоятельный демонтаж прибора учета является несанкционированным вмешательством в работу прибора учета, предусматривается административная ответственность в виде штрафа, а установленный прибор не будет допущен в эксплуатацию.

 Как ввести новый счетчик в эксплуатацию

После установки обязательно нужно сообщить новые данные поставщику ресурса. Для этого необходимо написать заявление о выводе старого счетчика и вводе нового, с приложением паспорта измерительного прибора. Необходимый перечень можно получить по телефону, но, как правило, для передачи требуются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество потребителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон;

- дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;

- тип и заводской номер счетчика, место его установки;

- показания на момент его установки;

- дата следующей поверки.

В некоторых случаях могут попросить сведения о компании, которая провела установку (если это была сторонняя организация). К заявке необходимо приложить копию паспорта на устройство.

Для пломбировки прибора учета следует обращаться в компанию, которая поставляет ресурс, или в управляющую компанию.
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#гайд #счетчики
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