ГИБДД устроит липецким таксистам проверки на дорогах

Проверки затронут также водителей общественного транспорта.

В Липецкой области автоинспекторы проведут сплошные проверки автобусов и иного общественного транспорта, а также такси.

Как сообщили в ГИБДД, проверки намечены на 21 и 22 ноября.

- Особое внимание автоинспекторы обратят на техническое состояние транспорта, например – на изменения в конструкцию транспорта без согласования, - рассказали в Госавтоинспекции, - Внимание обратят и на наличие у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.

У таксистов проверят наличие разрешительных документов, незаконно установленных опознавательных фонарей и цветографических схем.

В этом году на территории Липецкой области зарегистрировано 19 ДТП с участием общественного транспорта, в которых 3 человека погибли и 26 – получили травмы.