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сегодня, 14:47

ГИБДД устроит липецким таксистам проверки на дорогах

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#ГИБДД #такси #общественный транспорт
ГИБДД устроит липецким таксистам проверки на дорогах

Проверки затронут также водителей общественного транспорта.

В Липецкой области автоинспекторы проведут сплошные проверки автобусов и иного общественного транспорта, а также такси.

Как сообщили в ГИБДД, проверки намечены на 21 и 22 ноября.

- Особое внимание автоинспекторы обратят на техническое состояние транспорта, например – на изменения в конструкцию транспорта без согласования, - рассказали в Госавтоинспекции, - Внимание обратят и на наличие у водителей автобусов документов, необходимых для участия в дорожном движении.

У таксистов проверят наличие разрешительных документов, незаконно установленных опознавательных фонарей и цветографических схем.

В этом году на территории Липецкой области зарегистрировано 19 ДТП с участием общественного транспорта, в которых 3 человека погибли и 26 – получили травмы.

4 443
#ГИБДД #такси #общественный транспорт

Комментарии (4)

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мня

8 минут назад
Сейчас любой дурак может работать таксистом,это вам не в СССР,где работали профессионалы.
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Дождались

12 минут назад
Наконец то московское ГАИ навед5т порядок в липецким беспределом и транспортом
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Житель

22 минуты назад
Спасибо за проверки.В эти дни липчане будут пешком ходить....
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Липчанин

34 минуты назад
А может лучше наоборот? так то пьяных таксистов намного меньше, чем пьяных полицейских за рулем
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