сегодня, 17:08
У осужденного за покушение на кражу из нефтепровода бывшего полицейского изъяли недвижимость за 4,6 млн рублей
Бывший заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области и его знакомый не смогли подтвердить законность получения средств, за счет которых куплено нежилое помещение в Липецке.
«Стоимость недвижимости существенно превышала официальные доходы семьи полицейского за три года, предшествующих сделке. При этом доказательства законности источников средств, за счет которых приобретено имущество, у него не было. Чтобы скрыть дорогостоящую покупку и уйти от законной обязанности ее декларировать, мужчина оформил право собственности на имя своего друга. Однако фактическое владение и распоряжение помещением осуществлялось гражданином самостоятельно», — сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России.
Как отмечают в генпрокуратуре, факт покупки нежилого помещения в Липецке в июле 2020 года выявили в ходе изучения материалов уголовного дела о покушении на хищение нефтепродуктов, фигурантом которого являлся полицейский.
Напомним, в апреле этого года 38-летний бывший полицейский Владимир Шебанов получил 6 лет колонии за организацию покушения на кражу из нефтепровода в особо крупном размере путем несанкционированной врезки и предложение взятки. Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, весной 2020 года Владимир Шебанов предложил взятку в 100 000 рублей сотруднику АО «Транснефть-Дружба» за помощь в поиске безопасного места и времени врезки в нефтепровод, чтобы факт врезки не обнаружила служба безопасности. Также он должен был обеспечивать тайную эксплуатацию врезки, вовремя предупреждать о плановых и неплановых проверках. Но сотрудник нефтяной компании сообщил обо всём в УФСБ России по Липецкой области. А в мае 2021 года сообщники Шебанова совершили попытку совершить хищение на участке нефтепровода в Краснинском районе, но их действия обнаружили при вертолетном патрулировании.
Сергей
Ну
Правда