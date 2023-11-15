У осужденного за покушение на кражу из нефтепровода бывшего полицейского изъяли недвижимость за 4,6 млн рублей

Бывший заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области и его знакомый не смогли подтвердить законность получения средств, за счет которых куплено нежилое помещение в Липецке.





«Стоимость недвижимости существенно превышала официальные доходы семьи полицейского за три года, предшествующих сделке. При этом доказательства законности источников средств, за счет которых приобретено имущество, у него не было. Чтобы скрыть дорогостоящую покупку и уйти от законной обязанности ее декларировать, мужчина оформил право собственности на имя своего друга. Однако фактическое владение и распоряжение помещением осуществлялось гражданином самостоятельно», — сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России.



Как отмечают в генпрокуратуре, факт покупки нежилого помещения в Липецке в июле 2020 года выявили в ходе изучения материалов



Напомним, в апреле этого года 38-летний бывший полицейский Владимир Шебанов получил 6 лет колонии за организацию покушения на кражу из нефтепровода в особо крупном размере путем несанкционированной врезки и предложение взятки. Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, весной 2020 года Владимир Шебанов предложил взятку в 100 000 рублей сотруднику АО «Транснефть-Дружба» за помощь в поиске безопасного места и времени врезки в нефтепровод, чтобы факт врезки не обнаружила служба безопасности. Также он должен был обеспечивать тайную эксплуатацию врезки, вовремя предупреждать о плановых и неплановых проверках. Но сотрудник нефтяной компании сообщил обо всём в УФСБ России по Липецкой области. А в мае 2021 года сообщники Шебанова совершили попытку совершить хищение на участке нефтепровода в Краснинском районе, но их действия обнаружили при вертолетном патрулировании.





Советский районный суд Липецка удовлетворил исковые требования прокуратуры к бывшему заместителю начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области, уволенному из органов по отрицательным основаниям, а также к его знакомому: в доход государства было обращено принадлежащее им нежилое помещение стоимостью 4,6 миллиона рублей.«Стоимость недвижимости существенно превышала официальные доходы семьи полицейского за три года, предшествующих сделке. При этом доказательства законности источников средств, за счет которых приобретено имущество, у него не было. Чтобы скрыть дорогостоящую покупку и уйти от законной обязанности ее декларировать, мужчина оформил право собственности на имя своего друга. Однако фактическое владение и распоряжение помещением осуществлялось гражданином самостоятельно», — сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России.Как отмечают в генпрокуратуре, факт покупки нежилого помещения в Липецке в июле 2020 года выявили в ходе изучения материалов уголовного дела о покушении на хищение нефтепродуктов , фигурантом которого являлся полицейский.Напомним, в апреле этого года 38-летний бывший полицейский Владимир Шебанов получил 6 лет колонии за организацию покушения на кражу из нефтепровода в особо крупном размере путем несанкционированной врезки и предложение взятки. Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, весной 2020 года Владимир Шебанов предложил взятку в 100 000 рублей сотруднику АО «Транснефть-Дружба» за помощь в поиске безопасного места и времени врезки в нефтепровод, чтобы факт врезки не обнаружила служба безопасности. Также он должен был обеспечивать тайную эксплуатацию врезки, вовремя предупреждать о плановых и неплановых проверках. Но сотрудник нефтяной компании сообщил обо всём в УФСБ России по Липецкой области. А в мае 2021 года сообщники Шебанова совершили попытку совершить хищение на участке нефтепровода в Краснинском районе, но их действия обнаружили при вертолетном патрулировании.