Общество

52 минуты назад

Назойливая СМС-реклама кредитов обошлась в 300 000 рублей

509
#УФАС
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Назойливая СМС-реклама кредитов обошлась в 300 000 рублей

Сообщения неоднократно отправлялись без согласия абонента и содержали неполные условия кредитов.

Липецкое УФАС России оштрафовало «Газпромбанк» за назойливую СМС-рекламу кредитов. По данным пресс-службы ведомства, было нарушено несколько статей закона о рекламе.

Дело было возбуждено по обращению липчанина, которому регулярно приходили смс-сообщения с предложением кредитов. Подтвердить согласие абонента на получение рекламы «Газпромбанк» не смог, сославшись на истекший срок хранения в бумажном виде договора с клиентом. Однако по закону, такое согласие не обязательно должно быть в бумажном виде. Кроме того, в тексте рекламы содержались неполные условия кредитного договора, влияющие на его стоимость.

В результате рекламу признали ненадлежащей, а банк оштрафовали.

«Сообщения неоднократно отправлялись без согласия абонента и содержали неполные условия кредитов, влияющие на их конечную стоимость. Липецкое УФАС России рассмотрело материалы дела и установило вину общества в несоблюдении установленных законом о рекламе обязанностей. По части 6 статьи 14.3 КоАП РФ АО «Газпромбанк» назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России.
509
#УФАС
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