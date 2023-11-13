«Семь самураев»: ни один из липчан не остался без медали в чемпионате России по самообороне

Фотографиями наших земляков уже украшают грамоты, которые выдают за победы.

Липецкие бойцы завоевали медали всех достоинств в Суздале в чемпионате России по рукопашному бою в дисциплине «самооборона».

Турнир вышел особенным потому, что на этот раз спортсменов, владеющих приёмами против пистолета, палки и ножа, решили не делить по возрастным группам, а заставили соревноваться всех вместе.

В итоге 54 летний ветеран военной разведки липчанин Владимир Сафонов конкурировал с соперниками 18-20 лет и … выиграл чемпионат в категории до 88 кг. В этом весе весь пьедестал почёта оказался занят липчанами. Второе место занял Сергей Севростьянов, а третье – дебютант соревнований инструктор Школы боевых искусств Игоря Воротынцева и преподаватель школы «Диалог» Роман Зайцев.



Сафонов-старший и на шестом десятке даёт фору молодым



В своих весовых категориях «бронзовые» медали завоевали также Вадим Валицкий и доцент ЛГТУ Анатолий Заворотний.

Украшением турнира стали соревнования в абсолютной весовой категории, и здесь финал вышел чисто липецким и завершился сенсацией. Ещё один новичок соревнований Евгений Исаев взял верх над прошлогодним чемпионом и обладателем Кубка России Антоном Галкиным. Тот в свою очередь занял 2-е место.

Президент Всероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов и главный судья Константин Самсонов выразили сборной Липецкой области особую благодарность за достигнутые результаты: все семеро (!) наших спортсменов вернулись домой с медалями. Такое на турнирах столь высокого ранга встречается крайне редко.

Наши спортсмены были приятно удивлены, когда помимо медалей им вручили грамоты, в оформлении которых были использованы фотографии наших земляков - титулованных братьев Владимира и Максима Сафоновых. Тем самым общероссийская федерация рукопашного боя еще раз подчеркнула вклад липчан и лично одних из первых чемпионов России Игоря Воротынцева и Андрея Шишкина, а также их учеников в развитие перспективного направления самообороны.



На грамотах изображены наши земляки



Все наши победители и призеры занимаются в Школе Воротынцева. Их тренируют сам основатель Школы, Владимир Сафонов и Сергей Калгин.

Скоро Владимир Сафонов, Сергей Севостьянов и Владимир Исаев в составе сборной России отправятся на международные соревнования в Минск.



На фото вверху Игорь Воротынцев (в красном), президент Всероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов и липецкие спорстмены

