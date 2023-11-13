Происшествия
52 минуты назад
Найденную в реке 41-летнюю женщину искали с 11 ноября
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Обстоятельства и причины ее смерти устанавливаются.
Найденную мёртвой в реке Воронеж у набережной 41-летнюю женщину искали с 11 ноября. В ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Липецкой области» было указано: «Рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серые, волосы тёмные. Была одета в светло-бежевую куртку, тёмные джинсы, серые ботинки».
Сегодня поисковики сообщили, что пропавшая погибла.
Сегодня поисковики сообщили, что пропавшая погибла.
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