Происшествия

52 минуты назад

Найденную в реке 41-летнюю женщину искали с 11 ноября

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#происшествия на воде #труп
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Найденную в реке 41-летнюю женщину искали с 11 ноября

Обстоятельства и причины ее смерти устанавливаются.

Найденную мёртвой в реке Воронеж у набережной 41-летнюю женщину искали с 11 ноября. В ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Липецкой области» было указано: «Рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серые, волосы тёмные. Была одета в светло-бежевую куртку, тёмные джинсы, серые ботинки».

Сегодня поисковики сообщили, что пропавшая погибла.
1 1773
#происшествия на воде #труп
1

Комментарии (1)

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Комментарий

42 минуты назад
Симпатичная. За что её так?!
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