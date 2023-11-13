Общество

58 минут назад

«Вариант», «Привокзальная», «Маяк»: лидеры антирейтинга УК в Липецке

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#управляющая компания #ЖКХ
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«Вариант», «Привокзальная», «Маяк»: лидеры антирейтинга УК в Липецке

Департамент ЖКХ получил от мэра задачу заняться самыми проблемными «управляшками».

Сегодня оперативное совещание в мэрии Липецка началось с сообщения председателя департамента ЖКХ мэрии Ирины Вербецкой об окончании 8 ноября пусконаладочных работ по подаче отопления  (напомним, отопительный  сезон начался 9 октября). По словам Ирины Вербецкой, никаких происшествий с отоплением на прошлой неделе не было — батареи горячие во всех домах.

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Впрочем, на разные коммунальные и жилищные проблемы липчане пожаловались на прошлой неделе 681 раз. 421 заявку горожан энергетики и управляющие компании выполнили, остальные — еще нет.

Ирина Вербецкая вывела на экран слайд с самыми худшими «управляшками». Лидеры те же, что и двумя неделями ранее: «Вариант», «Привокзальная», «Маяк».

— Снова «Вариант»! Пригласите сегодня ее руководителя на наше еженедельное совещание с участием управляющих компаний, — сказала гмэр Евгения Уваркина, поставившая департаменту ЖКХ задачу заняться самыми проблемными «управляшками».

Снега еще нет, но мэр попросила председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева рассказать о готовности к уборке. Павел Звонарев рассказал, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» заготовило 35 тысяч тонн пескосоляной смеси и 3,8 тысячи тонн технической соли. Вносить противогололедные средства и освобождать улицы от снега готовы 98 единиц муниципальной техники.

— У нас есть договоры со сторонними организациями. Они могут предоставить нам при необходимости до 40 снегоуборочных машин, до 30 тракторов, до 15 погрузчиков и несколько единиц тяжелой техники.

Глава Липецка спросила, освоена ли полученная от правительства области субсидия на приобретение новой техники? Павел Звонарев сказал, что да, что купленные 16 новых машин уже находятся на базе МБУ. Городское управление благоустройства оформляет лизинг на еще три коммунальные машины.

— Сколько машин могут выйти в смену на уборку города? — спросила мэр.

Из ответа следовало, что до 138 машин с учетом техники сторонних организаций. Тротуары будут убирать 136 муниципальных дворников.

Евгения Уваркина предупредила, что по прогнозам синоптиков уже к концу недели начнутся переходы температур через ноль. А это опасно для пешеходов. Поэтому нужно уделить особое внимание уборке тротуаров.
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#управляющая компания #ЖКХ
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Комментарии (3)

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Люся

3 минуты назад
Привокзальная - отвратная УК, никогда не отвечают, дворников нет по полгода в домах, хотя жалуемся с соседями. район возле Пединститута вообще никому не нужен
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Справедливости ради

10 минут назад
Если смотреть рейтинг то маяк и вариант чуть ли не в лидерах. Так не бывает . Жилинспекция к вам вопросик
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Ну и ладно

25 минут назад
А что народу с этих графиков? Или кого-то посадили с конфискацмей?
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