НЛМК занял первое место в конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях»

Новолипецкий металлургический комбинат занял первое место в номинации «Здоровый образ жизни» на всероссийском форуме корпоративных проектов «Дело в людях». Жюри конкурса отметило проект «НЛМК - Территория здоровья».





«Территория здоровья» — это комплекс корпоративных программ, направленных на сохранение и укрепление психологического и физического здоровья сотрудников, поддержке их здорового образа жизни и физической активности. В их числе проект «Здоровый выбор» - образовательная программа по развитию навыков ЗОЖ и мотивации сотрудников к ведению здорового образа жизни. Участники проходят образовательные интенсивы, становятся менеджерами здоровья и вовлекают других сотрудников компании в ЗОЖ-деятельность. За три потока в проекте приняли участие более 1500 тысяч человек.В рамках проекта «Спорт» создается доступная спортивная среда для всех сотрудников компании, развиваются спортивные сообщества, проводятся различные спартакиады и соревнования. Более 40% сотрудников занимаются физической активностью вместе с НЛМК. В рамках программы консультационной поддержки «Добросервис» сотрудникам доступны бесплатные сессии с психологами, юристами и ЗОЖ-экспертами.Конкурс «Дело в людях» создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. В этом году свои заявки на конкурс подали 98 российских компаний из различных отраслей экономики, которые представили на суд жюри 146 проектов в 7 номинациях.