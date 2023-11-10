34 минуты назад
НЛМК занял первое место в конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях»
Новолипецкий металлургический комбинат занял первое место в номинации «Здоровый образ жизни» на всероссийском форуме корпоративных проектов «Дело в людях». Жюри конкурса отметило проект «НЛМК - Территория здоровья».
В рамках проекта «Спорт» создается доступная спортивная среда для всех сотрудников компании, развиваются спортивные сообщества, проводятся различные спартакиады и соревнования. Более 40% сотрудников занимаются физической активностью вместе с НЛМК. В рамках программы консультационной поддержки «Добросервис» сотрудникам доступны бесплатные сессии с психологами, юристами и ЗОЖ-экспертами.
Конкурс «Дело в людях» создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. В этом году свои заявки на конкурс подали 98 российских компаний из различных отраслей экономики, которые представили на суд жюри 146 проектов в 7 номинациях.