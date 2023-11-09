Общество
сегодня, 12:12
В Липецкой области планируют разрешить отстрел чаек
Так как они распространяют лигулез и птичий грипп.
Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области разработан законопроект об отнесении птиц семейства чайковые к охотничьим ресурсам на территории Липецкой области. Аналогичные законы уже были приняты в Московской, Ярославской, Псковской, Нижегородской, Саратовской и Вологодской областях. Комиссия по рассмотрению законопроектов областного Совета депутатов Липецкой области также уже одобрила этот законопроект.
Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в Липецкой области обитают черноголовая чайка, озерная чайка, серебристая чайка, восточная клуша, хохотунья, морская чайка, сизая чайка, моевка. Наиболее распространенным видом чаек в Липецкой области является озерная чайка – в нашем регионе живут около 1000 пар.
Сейчас в России остаётся напряжённой эпизодическая ситуация по гриппу птиц, в этом году уже зарегистрировано 75 вспышек заболевания, из них 57 – в популяции дикой птицы. Особую озабоченность вызывает стремительное распространение птичьего гриппа как раз среди птиц семейства чайковых. Неблагополучными по гриппу среди чаек стали Владимирская, Воронежская, Калужская, Калининградская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Смоленская, Тверская области, Республика Мари Эл, Республика Коми и Удмуртская республика.
А в сентябре-октябре в акватории и прибрежной зоне Матырского водохранилища наблюдалось массовое скопление погибшей рыбы, зараженной паразитарным заболеванием – лигулезом. Основным переносчиком данного заболевания также являются чайки.
При этом в нашем регионе в птицеводческих хозяйствах и частных подворьях находятся около 13 миллионов особей домашней птицы, поэтому борьба с гриппом птиц является одним из важнейших мероприятий для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в Липецкой области обитают черноголовая чайка, озерная чайка, серебристая чайка, восточная клуша, хохотунья, морская чайка, сизая чайка, моевка. Наиболее распространенным видом чаек в Липецкой области является озерная чайка – в нашем регионе живут около 1000 пар.
Сейчас в России остаётся напряжённой эпизодическая ситуация по гриппу птиц, в этом году уже зарегистрировано 75 вспышек заболевания, из них 57 – в популяции дикой птицы. Особую озабоченность вызывает стремительное распространение птичьего гриппа как раз среди птиц семейства чайковых. Неблагополучными по гриппу среди чаек стали Владимирская, Воронежская, Калужская, Калининградская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Смоленская, Тверская области, Республика Мари Эл, Республика Коми и Удмуртская республика.
А в сентябре-октябре в акватории и прибрежной зоне Матырского водохранилища наблюдалось массовое скопление погибшей рыбы, зараженной паразитарным заболеванием – лигулезом. Основным переносчиком данного заболевания также являются чайки.
При этом в нашем регионе в птицеводческих хозяйствах и частных подворьях находятся около 13 миллионов особей домашней птицы, поэтому борьба с гриппом птиц является одним из важнейших мероприятий для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Нестеров
Игорь
гость
Предлагаю
Совета.
Вася
Артём
сестра У