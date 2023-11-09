Общество

сегодня, 12:12

В Липецкой области планируют разрешить отстрел чаек

8 870
#охота
5
В Липецкой области планируют разрешить отстрел чаек

Так как они распространяют лигулез и птичий грипп.

Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области разработан законопроект об отнесении птиц семейства чайковые к охотничьим ресурсам на территории Липецкой области. Аналогичные законы уже были приняты в Московской, Ярославской, Псковской, Нижегородской, Саратовской и Вологодской областях. Комиссия по рассмотрению законопроектов областного Совета депутатов Липецкой области также уже одобрила этот законопроект.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в Липецкой области обитают черноголовая чайка, озерная чайка, серебристая чайка, восточная клуша, хохотунья, морская чайка, сизая чайка, моевка. Наиболее распространенным видом чаек в Липецкой области является озерная чайка – в нашем регионе живут около 1000 пар.

Сейчас в России остаётся напряжённой эпизодическая ситуация по гриппу птиц, в этом году уже зарегистрировано 75 вспышек заболевания, из них 57 – в популяции дикой птицы. Особую озабоченность вызывает стремительное распространение птичьего гриппа как раз среди птиц семейства чайковых. Неблагополучными по гриппу среди чаек стали Владимирская, Воронежская, Калужская, Калининградская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Смоленская, Тверская области, Республика Мари Эл, Республика Коми и Удмуртская республика.

А в сентябре-октябре в акватории и прибрежной зоне Матырского водохранилища наблюдалось массовое скопление погибшей рыбы, зараженной паразитарным заболеванием – лигулезом. Основным переносчиком данного заболевания также являются чайки.

При этом в нашем регионе в птицеводческих хозяйствах и частных подворьях находятся около 13 миллионов особей домашней птицы, поэтому борьба с гриппом птиц является одним из важнейших мероприятий для обеспечения продовольственной безопасности региона.
8 870
#охота
5

Комментарии (8)

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Нестеров

4 минуты назад
Всех чайковых следует отстреливать безусловно . Ведь крысы безоговорочно подлежат уничтожению , так те же самые голуби - сизари , а теперь уже и все чайковые — это те же крысы, только летающие . И хватит молоть чепуху про воробьёв и др. МАЛО ЗАРАЗЫ КРУГОМ ?!
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Игорь

7 минут назад
Предлагаю, у тебя все нормуль
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гость

13 минут назад
Настрой на уничтожение живности. Природа сама должна разобраться.
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Предлагаю

18 минут назад
Спустить это болото.
ответить

Совета.

28 минут назад
Для чего птиц убивать. Это большой грех. Кто это будет делать его детям. Задумайтесь своей головой.
ответить

Вася

44 минуты назад
И кто же их будет отстреливать и где окажутся убитые птицы. Как бы не получилось как в Китае с воробьями.
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Артём

сегодня, 12:49
Они живут на мусорке с/т Венера на Руднике кот. Гулевский построил, кстати вблизи жилых домов
ответить

сестра У

сегодня, 12:26
деревья спилить в городе все, чаек расстрелять, хомячков замучить, рыбу отравить !
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