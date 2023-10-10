Рыбу в Матырском водохранилище погубили паразиты

Областное управление экологии сообщило о результатах исследования воды и мертвой рыбы из Матырского водохранилища.

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Получив информацию о гибели рыбы в Матырском водохранилище, экологи управления отобрали для исследования пробы воды, а сотрудники управления ветеринарии — мертвую рыбу.



«По результатам исследований экологической лаборатории стало известно, что качество воды и уровень кислорода в ней соответствует установленным нормам. По данным управления ветеринарии, в брюшной полости рыб обнаружены плероцеркоиды ремнецов Ligula (лигулез рыб)», — сообщило сегодня результаты исследований областное управление экологии и природных ресурсов.



Лигулез — довольно распространенное заболевание среди карповых видов рыб, возбудителем которого являются ремневидные гельминты — крупные паразитные черви. Для человека рыба, поражённая лигулезом, опасности не представляет. Наличие этих организмов не связано с состоянием водоёма — переносчиком заболевания являются птицы. Таким образом, оно имеет естественный характер.



Фото, видео: Telegram

