Общество
43 минуты назад
В Ельце установили новогоднего оленя и сразу появились недовольные
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У оленя не светится голова: сегодня проблему устраняют.
В Ельце установили один из главных новогодних символов города — оленя. Как сообщает администрация Ельца, в соцсетях сразу появились недовольные: у оленя не горит голова.
«Друзья, будьте добрее. Город только начинают украшать, проверяют работу гирлянд на исправность, идет наладка оборудования. Специалисты вчера видели эту проблему, зафиксировали, сегодня устраняют. Давайте готовиться встречать новый год с положительными эмоциями», — отмечают в елецкой мэрии.
Фото - vk.com/elets_adm
«Друзья, будьте добрее. Город только начинают украшать, проверяют работу гирлянд на исправность, идет наладка оборудования. Специалисты вчера видели эту проблему, зафиксировали, сегодня устраняют. Давайте готовиться встречать новый год с положительными эмоциями», — отмечают в елецкой мэрии.
Фото - vk.com/elets_adm
1 436
Любопытный липчанин