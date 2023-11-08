Происшествия

сегодня, 19:30

«Так не доставайся ты никому»: 29-летнего мужчину обвиняют в поджоге «Хёндая» бывшей жены

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#поджог
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«Так не доставайся ты никому»: 29-летнего мужчину обвиняют в поджоге «Хёндая» бывшей жены

Мужчина предложил бывшей жене продать «Хёндай» и поделить деньги по частям, на что она ему отказала.

В Лебедянском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого умышленном поджоге машины бывшей жены.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 11 февраля этого года около 23:05 на улице Машиностроителей в Лебедяни пьяный мужчина, поссорившись с 30-летней бывшей женой, облил ее автомобиль «Хёндай» растворителем и поджог его при помощи спичек, после чего покинул место преступления.

В результате машина, по документам принадлежащая бывшей тёще мужчины, была полностью уничтожена огнём. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 784 500 рублей.

Более того, в результате поджога пострадал и стоящий по соседству автомобиль «Рено Логан», купленный абсолютно новым в 2019 году в салоне за 700 000 рублей. У него огнём был поврежден передний бампер, правый передний блок фары, повторитель правого поворота и правое боковое зеркало заднего вида.

Бывшая тёща обвиняемого рассказала, что в 2014 году её дочь вышла за него замуж, а в 2017 году они развелись, однако продолжали общаться. Более того — в 2020 году у пары родился второй совместный ребёнок (первый появился на свет в 2014 году), а в ноябре 2021 года её дочь со своим бывшим супругом на совместные деньги купили автомобиль «Хёндай»: 350 000 рублей заплатил мужчина и 150 000 рублей — женщина.

Но на машине ездила только бывшая жена. Поскольку у дочери были долги по кредитам, автомобиль оформили на бывшую тёщу. А потом пара снова перестала жить вместе, и от дочери женщине стало известно, что бывший муж после ссоры поджог купленный ими совместно автомобиль. Сейчас материальный ущерб ей и её дочери мужчина возместил, претензий к нему женщины не имеют.

Вечером 11 февраля конфликт между бывшими супругами возник как раз из-за машины: мужчина заявил, что автомобиль приобретался для семьи, для того чтобы на нем возить детей, а использовала его только женщина в своих личных целях. Мужчина предложил бывшей жене продать «Хёндай» и поделить деньги по частям, кто сколько в него вложил, на что она ему отказала.

Мужчине это не понравилось, он разозлился и решил сжечь машину, сказав об этом бывшей жене напрямую, на что она ответила: «Делай, что хочешь». Такой ответ мужчину только больше задел и раззадорил, он вышел из дома, поехал на своем личном автомобиле «ВА3-21015» в гараж, взял оттуда бутылку растворителя и вернулся к месту, где стоял их общий автомобиль, облил растворителем его капот и лобовое стекло, после чего бросил спичку, автомобиль загорелся, а мужчина уехал к себе домой.

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Обвиняемый  в ходе следствия полностью признал свою вину. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ — уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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#поджог
3

Комментарии (4)

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Ну

18 минут назад
Может бывшую и ее маму тоже следует привлечь за мошенничество? Глядишь все с условкой или сиделые будут да и восстановится семья счастливая!
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Р

56 минут назад
Сажать не надо человека
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коля

57 минут назад
купили на пополам вот он и сжег свою половину имущества .в чем от виноват свое спалил.
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Вася

сегодня, 19:50
Умно, купим на твои деньги а оформим на мою маму)
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