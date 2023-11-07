Липецкая область – в топ-10 в рейтинге регионов по доступности аренды жилья

В Липецкой области 60,6% семей могут позволить себе снять типовую двухкомнатную квартиру. Для этого совокупный доход семьи должен составлять 71,4 тысячи рублей. Среди российских регионов Липецкая область оказалась на 10 месте рейтинга по доступности аренды жилья в 2023 году – его подготовили эксперты РИА «Новости».





Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2023 год индивидуально для каждого субъекта федерации. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30% - на прочие расходы. В 2023 году оказалось 12 регионов, где более 60% семей, состоящих из двух работающих и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление. Для сравнения: в 2022 году высокой доступностью характеризовались шесть регионов, а в исследовании 2021 года – три региона.



Лидером рейтинга стала Кемеровская область, там снять квартиру без особого ущерба для своего бюджета могут 70,2% семей. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно. В самом конце списка оказались республики Северного Кавказа - Кабардино-Балкария (13,1%), Ингушетия (16,8%) и Дагестан (15,8%). В целом по России позволить себе аренду могли 50,5% семей.



Среди регионов Центрального Черноземья лучший результат оказался у Белгородской области – она заняла 6 место с доступностью аренды для 62,2% семей. Воронежская область оказалась на 18 месте (56,9%), Курская – на 40 месте (50,6%), Тамбовская – на 52 месте (46,2%).



