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Липецкая область – в топ-10 в рейтинге регионов по доступности аренды жилья
В Липецкой области 60,6% семей могут позволить себе снять типовую двухкомнатную квартиру. Для этого совокупный доход семьи должен составлять 71,4 тысячи рублей. Среди российских регионов Липецкая область оказалась на 10 месте рейтинга по доступности аренды жилья в 2023 году – его подготовили эксперты РИА «Новости».
Лидером рейтинга стала Кемеровская область, там снять квартиру без особого ущерба для своего бюджета могут 70,2% семей. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Республика Татарстан с долями в 68,3% и 65,8% соответственно. В самом конце списка оказались республики Северного Кавказа - Кабардино-Балкария (13,1%), Ингушетия (16,8%) и Дагестан (15,8%). В целом по России позволить себе аренду могли 50,5% семей.
Среди регионов Центрального Черноземья лучший результат оказался у Белгородской области – она заняла 6 место с доступностью аренды для 62,2% семей. Воронежская область оказалась на 18 месте (56,9%), Курская – на 40 месте (50,6%), Тамбовская – на 52 месте (46,2%).