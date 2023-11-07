17 минут назад
МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов
Пока компания взимает 50 рублей за раздачу 3 Гб интернета в сутки (в Норильске и на Чукотке - 1 ГБ за аналогичную стоимость).
"В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика", - сообщает компания.
В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
Позже служба в своем Telegram-канале сообщила, что мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика.
В конце октября в МТС рассказали агентству, что выступают против безлимитной раздачи мобильного интернета, а отмена ограничений приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов.