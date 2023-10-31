Знаком «За заслуги перед городом Липецком» наградили полицейского и проректора вуза

Кандидатуры Александра Акаткина и Сергея Позднякова рекомендовала мэрия.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты проголосовали продолженные мэрией кандидатуры на награждение знаком «За заслуги перед городом Липецком».



Заместителя начальника УМВД РФ по Липецку, полковника полиции Александра Акаткина наградили за заслуги в креплении законности, правопорядка и обеспечении общественной безопасности, а проректора Липецкого государственного технического университета по воспитательной работе и молодежной политики Сергея Позднякова — за многолетний добросовестный труд.