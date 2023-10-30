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Липецкая вечЁрка: график ремонта мостов, новые назначения и перекрытие Краснозаводской
Сегодня, 30 октября, вице-мэр Николай Дергунов рассказал, когда отремонтируют несколько городских мостов, назначены новые начальник городского управления внутренней политики и глава Становлянского района, в полночь на улице Краснозаводской начнут засыпать подземный переход.
В целом ремонтом моста мэр осталась довольна. Строители заверили Евгению Уваркину, что деформационные швы, на которые жаловались водители, осядут за месяц. Мэр обязала подчиненных провести разъяснительную работу с сокольцами, которые привыкли ходить под мостом. Проход под ним закроют ограждением. Перейти можно будет только по мосту.
— Проспект тоже с помпой открывали. Подождем, что получилось, до весны недолго осталось, — решил не торопиться с выводами Владимир.
Вице-мэр Николай Дергунов воспользовался моментом и рассказал, что в 2024-25 годах мэрия планирует привести в порядок еще пять мостов: на улицах Октябрьской, Первомайской, Советской, Студеновской и Театральной площади. Начата проектировка капитального ремонта Лебедянского путепровода. Обсуждаются ремонты мостов в районе Стагдока.
Самый проблемный — Октябрьский мост, скорее всего, отремонтируют усилением опор. Решение должно быть принято в ближайшее время. Сроки поджимают, ООО «Мовиста-Регионы» обязано заменить на мосту рельсы, чтобы завершить концессию по обновление трамвайной сети.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии стало известно о новом начальнике городского управления внутренней политики. Им стал 45-летний Денис Иванов, правда, с приставкой и. о. До прихода в мэрию Денис Иванов работал заместителем руководителя ЦУР Липецкой области, руководителем проектов в Минцифры РФ, в администрации области.
Фото: vk.com
Прощаясь с бывшим руководителем, Иваном Тереховым, Евгения Уваркина предложила ему написать книгу о работе в мэрии.
Фото: sovetskaya22.ru
Сегодня же стало известно о кадровых перестановках в Становлянском районе. Прежний глава муниципалитета Сергей Никитин ушел в отставку. Его заменил глава Казацкого сельсовета Елецкого района Дмитрий Семянников.
Этой ночью на улице Краснозаводской рядом с бывшим заводоуправлением ЛТЗ ООО «Мовиста» начнет демонтаж подземного перехода.
«Предусматривается демонтаж асфальтобетонного покрытия, балок пролетных строений, частичный демонтаж ступеней. После демонтажа будет произведена засыпка с послойным уплотнением. После чего будет восстановлено асфальтобетонное покрытие автодороги и выполнено благоустройство прилегающей территории. Работы будут выполнены в течение месяца», — рассказали в пресс-службе ООО «Мовиста».
Во время демонтажа, который продлится до 28 октября, автобусы будут объезжать улицу Краснозаводскую. Для пассажиров мэрия организует дополнительную остановку у ТЦ «На Краснозаводской».
— А вот заработает экономическая зона с подачи белорусов, придется откапывать подземку. Или строить воздушный переход, — заметила Ох ты ж, Масленица.
— И на 3-его сентября подземный переход тоже нужно ликвидировать, и на площади Плеханова тоже не нужен, — считает Андрей.
— Андрей, тогда и на Центральном рынке шанхаский базар вместе с подземкой убрать, — добавил МестныйЯ.
Завтра в Липецке потеплеет. По прогнозам синоптиков, в городе будет до +14 градусов и без дождей.