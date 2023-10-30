Политика

сегодня, 17:30

Глава Становлянского района Сергей Никитин ушел в оставку

1 777
#кадры #Сергей Никитин #Становлянский район
1
Глава Становлянского района Сергей Никитин ушел в оставку
Глава Становлянского района Сергей Никитин ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Дорогие становлянцы, ухожу с должности главы администрации Становлянского муниципального района, на сегодняшней сессии окружного Совета депутатов мои полномочия прекращены.

Благодарю всех, кто был все эти годы рядом, смотрел со мной в одном направлении — стремился сделать Становлянский район лучше, краше, привлекательнее! Желаю землякам, моим коллегам и друзьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!», — написал Сергей Никитин.



Об будущей отставке главы района стало известно в середине сентября. Тогда в разговоре с GOROD48 50-летний Сергей Никитин сообщил, что уходит с должности по семейными обстоятельствам, и ищет другую работу.

— Рассматриваю вариант, от которого нельзя отказаться, — сказал Сергей Никитин.

Должности главы Становлянского района Сергей Никитин занял в 2015 году.

Фото: страница Сергея Никитина в vk.com
1 777
#кадры #Сергей Никитин #Становлянский район
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ильич

сегодня, 17:59
"Одни уходят","другие * #34;.Незаменимых людей нет...
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко
#депутат #облсовет
73
Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко

27.09.2023 16:28

Общество
В четырех районах Липецкой области скоро выберут новых глав
#выборы #районы
15
В четырех районах Липецкой области скоро выберут новых глав

26.09.2023 13:16

Политика
Председателем Липецкого областного Совета избран Владимир Сериков
#Липецкий областной Совет #Владимир Сериков #Дмитрий Аверов
42
Председателем Липецкого областного Совета избран Владимир Сериков

18.09.2023 12:31

Политика
Новым спикером областного Совета могут стать Герой России или 28-летний наследник короля батареек
#областной Совет #Дмитрий Аверов #Владимир Богодухов
100
Новым спикером областного Совета могут стать Герой России или 28-летний наследник короля батареек

12.09.2023 10:18

Политика
Депутатом Госдумы избран Дмитрий Аверов
#выборы #Госдума
100
Депутатом Госдумы избран Дмитрий Аверов

11.09.2023 07:23

Политика
На довыборах депутата Госдумы проголосовали более семи процентов избирателей
#выборы #Госдума
40
На довыборах депутата Госдумы проголосовали более семи процентов избирателей

08.09.2023 15:50

Общество