Политика
сегодня, 17:30
Глава Становлянского района Сергей Никитин ушел в оставку
Глава Становлянского района Сергей Никитин ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Дорогие становлянцы, ухожу с должности главы администрации Становлянского муниципального района, на сегодняшней сессии окружного Совета депутатов мои полномочия прекращены.
Благодарю всех, кто был все эти годы рядом, смотрел со мной в одном направлении — стремился сделать Становлянский район лучше, краше, привлекательнее! Желаю землякам, моим коллегам и друзьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!», — написал Сергей Никитин.
Об будущей отставке главы района стало известно в середине сентября. Тогда в разговоре с GOROD48 50-летний Сергей Никитин сообщил, что уходит с должности по семейными обстоятельствам, и ищет другую работу.
— Рассматриваю вариант, от которого нельзя отказаться, — сказал Сергей Никитин.
Должности главы Становлянского района Сергей Никитин занял в 2015 году.
Фото: страница Сергея Никитина в vk.com
«Дорогие становлянцы, ухожу с должности главы администрации Становлянского муниципального района, на сегодняшней сессии окружного Совета депутатов мои полномочия прекращены.
Благодарю всех, кто был все эти годы рядом, смотрел со мной в одном направлении — стремился сделать Становлянский район лучше, краше, привлекательнее! Желаю землякам, моим коллегам и друзьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!», — написал Сергей Никитин.
Об будущей отставке главы района стало известно в середине сентября. Тогда в разговоре с GOROD48 50-летний Сергей Никитин сообщил, что уходит с должности по семейными обстоятельствам, и ищет другую работу.
— Рассматриваю вариант, от которого нельзя отказаться, — сказал Сергей Никитин.
Должности главы Становлянского района Сергей Никитин занял в 2015 году.
Фото: страница Сергея Никитина в vk.com
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