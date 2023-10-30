28 минут назад
Завтра в Липецкой области сухо и до +15
В ближайшие двое суток погода в Липецкой области будет преимущественно без осадков. 2 ноября к региону приблизится фронтальный раздел, пройдут осадки различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на улице — от +6 до +8 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.
День 31 октября стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 12 градусов мороза.
липчанин