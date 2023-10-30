Завтра в Липецкой области сухо и до +15

В ближайшие двое суток погода в Липецкой области будет преимущественно без осадков. 2 ноября к региону приблизится фронтальный раздел, пройдут осадки различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха — от +4 до +9 градусов, днем она составит от +10 до +15 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на улице — от +6 до +8 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.



День 31 октября стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 12 градусов мороза.



