Общество
29 минут назад
В мэрии Липецка новый начальник управления внутренней политики
Денис Иванов сменил на этом посту Ивана Терехова. Пока в статусе и.о.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Евгения Уваркина попрощалась с начальником управления внутренней политики Иваном Тереховым:
— Наша администрация была и остаётся кузницей кадров. Сегодня нас покидает Иван Терехов, который переходит на работу в правительство области. Теперь он — заместитель начальника регионального управления внутренней политики области.
Прощаясь с Иваном Тереховым, мэр взяла с него слово написать книгу о работе администрации города. Фото: sovetskaya22.ru
Должность начальника управления займет Денис Иванов — заместитель Ивана Терехова. Пока с приставкой и.о.
45-летний Денис Иванов до прихода в мэрию работал заместительем руководителя ЦУР Липецкой области, руководителем проектов в Минцифры РФ.
Добавим, что управление внутренней политики областного правительства остается без начальника с августа этого года, когда ушла в отставку возглавлявшая его Любовь Фролова.
Заглавное фото: страница Дениса Иванова в vk.com
— Наша администрация была и остаётся кузницей кадров. Сегодня нас покидает Иван Терехов, который переходит на работу в правительство области. Теперь он — заместитель начальника регионального управления внутренней политики области.
Прощаясь с Иваном Тереховым, мэр взяла с него слово написать книгу о работе администрации города. Фото: sovetskaya22.ru
Должность начальника управления займет Денис Иванов — заместитель Ивана Терехова. Пока с приставкой и.о.
45-летний Денис Иванов до прихода в мэрию работал заместительем руководителя ЦУР Липецкой области, руководителем проектов в Минцифры РФ.
Добавим, что управление внутренней политики областного правительства остается без начальника с августа этого года, когда ушла в отставку возглавлявшая его Любовь Фролова.
Заглавное фото: страница Дениса Иванова в vk.com
Маша
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Господа !
Господа !