Общество

29 минут назад

В мэрии Липецка новый начальник управления внутренней политики

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#назначения #администрация Липецка #Денис Иванов #Иван Терехов
В мэрии Липецка новый начальник управления внутренней политики

Денис Иванов сменил на этом посту Ивана Терехова. Пока в статусе и.о.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Евгения Уваркина попрощалась с начальником управления внутренней политики Иваном Тереховым:

— Наша администрация была и остаётся кузницей кадров. Сегодня нас покидает Иван Терехов, который переходит на работу в правительство области. Теперь он — заместитель начальника регионального управления внутренней политики области.

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Прощаясь с Иваном Тереховым, мэр взяла с него слово написать книгу о работе администрации города. Фото:  sovetskaya22.ru

Должность начальника управления займет Денис Иванов — заместитель Ивана Терехова. Пока с приставкой и.о.

45-летний Денис Иванов до прихода в мэрию работал заместительем руководителя ЦУР Липецкой области, руководителем проектов в Минцифры РФ.

Добавим, что управление внутренней политики областного правительства остается без начальника с августа этого года, когда ушла в отставку возглавлявшая его Любовь Фролова.

Заглавное фото: страница Дениса Иванова в vk.com
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#назначения #администрация Липецка #Денис Иванов #Иван Терехов

Комментарии (6)

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Маша

2 минуты назад
а что такое внутренняя политика в нашем городе воров?
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Офигеть!

11 минут назад
Они уже о себе книги пишут! Воевали в Афгане? Работали в Чернобыле? Были на СВО? О чём они хотят нам поведать???
ответить

Господа !

11 минут назад
Проясните пожалуйста , в чём заключалась работа начальника управления внутренней политики Ивана Терехова , и в чём будет заключаться работа в качестве заместителя начальника регионального управления внутренней политики области ?
ответить

Господа !

13 минут назад
Проясните пожалуйста , в чём заключалась работа начальника управления внутренней политики Ивана Терехова , и в чём будет заключаться работа в качестве заместителя начальника регионального управления внутренней политики области ?
ответить
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