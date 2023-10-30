В мэрии Липецка новый начальник управления внутренней политики

Денис Иванов сменил на этом посту Ивана Терехова. Пока в статусе и.о.



Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Евгения Уваркина попрощалась с начальником управления внутренней политики Иваном Тереховым:— Наша администрация была и остаётся кузницей кадров. Сегодня нас покидает Иван Терехов, который переходит на работу в правительство области. Теперь он — заместитель начальника регионального управления внутренней политики области.Должность начальника управления займет Денис Иванов — заместитель Ивана Терехова. Пока с приставкой и.о.45-летний Денис Иванов до прихода в мэрию работал заместительем руководителя ЦУР Липецкой области, руководителем проектов в Минцифры РФ.Добавим, что управление внутренней политики областного правительства остается без начальника с августа этого года, когда ушла в отставку возглавлявшая его Любовь Фролова.