Общество

11 минут назад

Улицу Краснозаводску перекроют сегодня в ночь

75
#концессия #подземный переход
Улицу Краснозаводску перекроют сегодня в ночь

Концессионер будет вскрывать подземный пешеходный переход рядом с бывшим заводоуправлением ЛТЗ и засыпать его грунтом.

Пресс-служба мэрии предупреждает: с 31 октября изменится схема движения общественного транспорта по улице Краснозаводской. Автобусы маршрутов №№ 1т, 19, 33, 33а, 323, 323а, 325, 378, 379 будут двигаться в направлении площадь Клименкова по улицам Краснознаменной, Юбилейной и Жуковского. Обратно автобусы будут ходить по улицам Краснозаводская – 6-й Гвардейской Дивизии – Коммунистическая – Краснознаменная – Краснозаводская.

Улицу Краснозаводскую перекроют сегодня ночью в связи с демонтажем подземного перехода рядом с бывшим заводоуправлением ЛТЗ.

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Засыпать переход будет компания «Мовиста-Регионы», которая модернизирует трамвайную сеть. Восстановить проезжую часть концессионер планирует 28 ноября. После окончания работ движение транспорта возобновится по прежним схемам.

— Для обеспечения транспортного обслуживания населения на период проведения работ в районе дома № 23 по улице Краснозаводская (ТЦ на Краснозаводской) будет организован временный остановочный пункт, — добавили в мэрии.
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#концессия #подземный переход

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