Политика
58 минут назад
Становлянский район возглавил Дмитрий Семянников
Становлянский Совет депутатов выбрал главу муниципалитета. Им стал Дмитрий Семянников.
Биографию нового главы в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов:
«С 2016 года в Елецком районе он руководил Казацким сельсоветом, который под его управлением стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и финалистом в номинации «Лучшая стратегия сельского поселения – 2019» XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». Социальная сфера, туризм, спорт, экономика в Казаках за эти годы показали положительную динамику», — написал губернатор.
Также Игорь Артамонов поблагодарил Сергея Никитина, руководившего муниципалитетом ранее, за работу и развитие района.
После начавшейся в области реформы системы местного самоуправления Становлянский район переформатирован в муниципальный округ. Новая система управления заработает в районе 1 января.
Фото: пресс-служба правительства области
Биографию нового главы в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов:
«С 2016 года в Елецком районе он руководил Казацким сельсоветом, который под его управлением стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и финалистом в номинации «Лучшая стратегия сельского поселения – 2019» XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». Социальная сфера, туризм, спорт, экономика в Казаках за эти годы показали положительную динамику», — написал губернатор.
Также Игорь Артамонов поблагодарил Сергея Никитина, руководившего муниципалитетом ранее, за работу и развитие района.
После начавшейся в области реформы системы местного самоуправления Становлянский район переформатирован в муниципальный округ. Новая система управления заработает в районе 1 января.
Фото: пресс-служба правительства области
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26.09.2023 13:16Политика