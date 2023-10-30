Политика

58 минут назад

Становлянский район возглавил Дмитрий Семянников

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#назначение #Становлянский район
Становлянский район возглавил Дмитрий Семянников
Становлянский Совет депутатов выбрал главу муниципалитета. Им стал Дмитрий Семянников.

Биографию нового главы в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов:

«С 2016 года в Елецком районе он руководил Казацким сельсоветом, который под его управлением стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и финалистом в номинации «Лучшая стратегия сельского поселения – 2019» XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». Социальная сфера, туризм, спорт, экономика в Казаках за эти годы показали положительную динамику», — написал губернатор. 

Также Игорь Артамонов поблагодарил  Сергея Никитина, руководившего муниципалитетом ранее, за работу и развитие района.

После начавшейся в области реформы системы местного самоуправления Становлянский район переформатирован в муниципальный округ. Новая система управления заработает в районе 1 января.

Фото: пресс-служба правительства области
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#назначение #Становлянский район

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