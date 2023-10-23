85-летняя пенсионерка отдала мошенникам 350 000 рублей

Женщину обманули по схеме «Ваш родственник попал в беду».

Двух пенсионерок из Тербунского района обманули мошенники по схеме «Ваш родственник попал в беду». По данным пресс-службы областного управления МВД, 85-летней женщине позвонил «юрист» и сообщил, что в ДТП по вине её дочери пострадала девушка, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Для восстановления пострадавшей были нужны деньги. Нужной суммы у пенсионерки не оказалось, но она согласилась отдать хранящиеся на сберкнижке 350 000 рублей.



Лжеюрист вызвал пенсионерке такси и на протяжении всего пути поддерживал с ней разговор по телефону. Она доехала до банка, сняла все деньги и вместе с полотенцем и постельным бельём передала их посреднику. Только через час пенсионерка позвонила зятю, от которого она узнала, что с её дочерью всё в порядке.



А у 87-летней пенсионерки потребовали деньги в качестве компенсации за ДТП, произошедшее по вине её невестки. Чтобы та избежала уголовной ответственности, пожилая женщина около своего дома передала приехавшему на такси молодому человеку 150 000 рублей.