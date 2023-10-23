Происшествия
сегодня, 15:56
85-летняя пенсионерка отдала мошенникам 350 000 рублей
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Женщину обманули по схеме «Ваш родственник попал в беду».
Двух пенсионерок из Тербунского района обманули мошенники по схеме «Ваш родственник попал в беду». По данным пресс-службы областного управления МВД, 85-летней женщине позвонил «юрист» и сообщил, что в ДТП по вине её дочери пострадала девушка, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Для восстановления пострадавшей были нужны деньги. Нужной суммы у пенсионерки не оказалось, но она согласилась отдать хранящиеся на сберкнижке 350 000 рублей.
Лжеюрист вызвал пенсионерке такси и на протяжении всего пути поддерживал с ней разговор по телефону. Она доехала до банка, сняла все деньги и вместе с полотенцем и постельным бельём передала их посреднику. Только через час пенсионерка позвонила зятю, от которого она узнала, что с её дочерью всё в порядке.
А у 87-летней пенсионерки потребовали деньги в качестве компенсации за ДТП, произошедшее по вине её невестки. Чтобы та избежала уголовной ответственности, пожилая женщина около своего дома передала приехавшему на такси молодому человеку 150 000 рублей.
Лжеюрист вызвал пенсионерке такси и на протяжении всего пути поддерживал с ней разговор по телефону. Она доехала до банка, сняла все деньги и вместе с полотенцем и постельным бельём передала их посреднику. Только через час пенсионерка позвонила зятю, от которого она узнала, что с её дочерью всё в порядке.
А у 87-летней пенсионерки потребовали деньги в качестве компенсации за ДТП, произошедшее по вине её невестки. Чтобы та избежала уголовной ответственности, пожилая женщина около своего дома передала приехавшему на такси молодому человеку 150 000 рублей.
1 408
Семён