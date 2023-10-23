Происшествия

сегодня, 10:07

В столкновении грузовика и «БМВ» пострадала 33-летняя женщина

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#авария #ДТП
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В столкновении грузовика и «БМВ» пострадала 33-летняя женщина

За три дня в дорожных авариях получили травмы шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 20 октября в Липецке на улице Стаханова 62-летний водитель автомобиля «Хендай» допустил наезд на 13-летнюю школьницу. Девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В тот же день селе Анино Грязинского района произошло двойное ДТП.  «Лада Веста» столкнулась с автобусом «ПАЗ», а тот от удара врезался в стоящие «Киа» и «ГАЗ». В аварии получил травмы 41-летний водитель «Весты», мужчина госпитализирован. 

21 октября в Грязях на улице 2-Чапаева грузовик «ДАФ» под управлением 46-летнего водителя столкнулся с «БМВ» 36-летнего водителя. С места аварии госпитализирована 33-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Вечером 22 октября в Липецке а площади Петра Великого 49-летний водитель автомобиля «Форд» сбил 26-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.



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#авария #ДТП
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