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50 минут назад

На НЛМК выбрали лучшего машиниста крана

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#конкурс
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На НЛМК выбрали лучшего машиниста крана

На Новолипецком комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди машинистов кранового оборудования. 

С работой кранов на комбинате связаны все производственные процессы от подготовки сырья и ремонтов до выгрузки готовой продукции. Заявки на участие в конкурсе подали более 80 представителей из 16 цехов.
Конкурс традиционно состоял из теоретической и практической частей. По результатам проверки знаний в финал вышли 20 сотрудников. Заданием практического этапа стало перемещение груза весом около тонны по заданному маршруту. Организаторы готовят специальный коридор, который огорожен лентами и столбиками. Задача конкурсанта доставить груз по коридору так, чтобы не коснуться ограждений и не задеть расставленные на маршруте препятствия. 

По итогам конкурса звание «Лучший по профессии» получила Татьяна Шепелева. Второе и третье места у Надежды Земисевой и Натальи Добрыниной.  Лучшим среди молодых работников признана Ольга Пичугина.

- Настоящий профессионал – это тот, кто делает свою работу безопасно и качественно. Крановщики выполняют очень разносторонний спектр работ, и чтобы расти, нужно постоянно учиться. Я принимаю участие в конкурсах профмастерства, чтобы совершенствоваться и посмотреть на то, как работают другие. Здесь ты чувствуешь себя частью одной большой команды, - рассказала победительница конкурса профмастерства Татьяна Шепелева.

Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков.
В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».

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#конкурс
2
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Бизнес

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